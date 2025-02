El Salvador desiste do experimento legal de gênero Bitcoin – mídia

A reforma foi adotada de acordo com as condições que o FMI estabeleceu para um empréstimo de US $ 1,4 bilhão

O Congresso de El Salvador aprovou uma reforma que revogou o status do Bitcoin como uma concorrência legal, em uma reversão de uma decisão no país em 2021, segundo a mídia. As emendas à sua lei de Bitcoin vêm após um contrato de crédito com um fundo monetário internacional, que exige que a aceitação da moeda criptográfica no país seja estabelecida voluntariamente.

Em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar a moeda criptográfica como meios legais, reconhecendo oficialmente o Bitcoin junto com o dólar americano, que é a principal moeda do estado há duas décadas.

As mudanças legislativas adotadas em 30 de janeiro removeram a aceitação obrigatória do Bitcoin em El Salvador, tornando seu uso completamente voluntário. A reforma foi aprovada com 55 votos a favor e dois contra.

As emendas são supostamente supostamente após quase dois anos de pressão do FMI, que chamaram o país para aliviar os riscos financeiros associados ao Bitcoin em troca de um empréstimo de US $ 1,4 bilhão, que foi acordado em dezembro para estabilizar a economia que luta no país.

O FMI pressionou particularmente que a aceitação do Bitcoin fosse voluntariamente no setor privado, afirma a Reuters.













Esse movimento indica uma reversão significativa da política para El Salvador, já que o presidente Nayib Bukele defendeu o status legal de tendências do Bitcoin como uma maneira de fortalecer o envolvimento financeiro, especialmente para a população não -bancan.

No entanto, pesquisas recentes mostram que 92% dos Salvadorana se abstiveram de usar o Bitcoin de sua adoção oficial, enfatizando o ceticismo público em relação à moeda digital, apesar dos esforços do governo.

Embora o Bitcoin tenha perdido seu status legal, o governo indicou recentemente que continuaria comprando uma moeda criptográfica para adicionar suas reservas.

