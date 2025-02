El Salvador oferece para abrigar ‘criminosos americanos’, Deportes: Rubio

El Salvador se ofereceu para abrigar criminosos que são cidadãos americanos e deportados de outras nacionalidades, de acordo com o secretário de Estado Marco Rubio.

Loiro disse na noite de segunda -feira Essa oferta do presidente salvadorenho Nayib Bukele é “o contrato de imigração mais sem precedentes e extraordinário em qualquer lugar do mundo”.

Os comentários ocorreram após se reunir com a liderança do país.

Rubio viajou para El Salvador, parte de sua turnê pela América Central e ao Caribe para aumentar o apoio à agenda de imigração do presidente Trump, que o governo disse que incluirá deportações em massa.

“Ele se ofereceu para abrigar seus perigosos criminosos americanos sob custódia em nosso país, incluindo os de cidadania americana e residentes legais”, disse Rubio na segunda -feira, de acordo com a leitura do Departamento de Estado. “Nenhum país fez uma oferta de amizade como essa”.

El Salvador continuará aceitando salvadores que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, juntamente com as gangues internacionais do MS-13 ou Aragua Train, que Trump designou organizações terroristas estrangeiras.

“E ele também se ofereceu para fazer o mesmo por criminosos perigosos atualmente sob custódia e cumprir suas sentenças nos Estados Unidos, mesmo que sejam cidadãos americanos ou residentes legais”, disse Rubio.

Bukele confirmou a oferta na plataforma social X, chamando -o de oportunidade de “terceirizar parte de seu sistema prisional”.

“Estamos dispostos a assumir apenas criminosos condenados (incluindo cidadãos americanos) em nossa mega prisão (CECOT) em troca de uma taxa”, Bukele escreveu Segunda à noite. “A taxa seria relativamente baixa para os EUA. Mas é importante para nós, o que torna todo o nosso sistema penitenciário sustentável”.

O governo dos Estados Unidos não tem autoridade para deportar cidadãos americanos e uma medida como essa provavelmente causaria um grupo de desafios legais.

Desde que ele assumiu o cargo, Bukele conseguiu expressar a violência das gangues no país, mas os críticos criticaram o impulso, às vezes, violando os direitos civis e apontando as condições nas prisões de El Salvador.

O Departamento de Estado caracteriza as prisões de El Salvador como “duras e perigosas”.

Rubio também visitou o Panamá no início deste mês, após a proposta de Trump de recuperar o controle do Canal do Panamá.

