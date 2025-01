“Ele escapou da morte por 20 a 25 minutos”, disse Sheikh Hasina em uma nota de voz no Facebook

A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, alegou que houve uma conspiração para matá-la e à sua irmã mais nova, Sheikh Rehana, no momento em que ela foi destituída do poder. “Rehana e eu sobrevivemos, com apenas 20-25 minutos de diferença escapamos da morte”, disse Hasina em um discurso de áudio postado na página do Facebook da Liga Awami de Bangladesh na noite de sexta-feira (17 de janeiro de 2025).

Em agosto de 2024, um movimento liderado por estudantes derrubou a Sra. Hasina após semanas de protestos e confrontos que mataram mais de 600 pessoas. Hasina, 76 anos, fugiu para a Índia e um governo interino foi formado liderado pelo ganhador do Nobel Muhammad Yunus.

A Sra. Hasina lembrou que houve conspirações para matá-la em vários momentos.

“Sinto que para sobreviver aos assassinatos de 21 de agosto, ou para sobreviver à enorme bomba em Kotalipara, para sobreviver nesta época de 5 de agosto de 2024, deve haver uma vontade de Alá, uma mão de Alá”, disse ele.

“Caso contrário, não sobreviverei desta vez!” ele acrescentou. “Então você viu como eles planejaram me matar. No entanto, parece ser uma misericórdia de Allah que ela ainda esteja viva porque Allah quer que ela faça outra coisa”, disse ele.

“Embora esteja sofrendo, estou sem meu país, sem minha casa, tudo foi queimado”, disse ele com a voz cheia de lágrimas.

Sheikh Hasina escapou de vários planos de assassinato. O ataque com granada em Dhaka em 2004 ocorreu em um comício antiterrorismo organizado pela Liga Awami na Avenida Bangabandhu em 21 de agosto de 2004. O ataque deixou 24 mortos e mais de 500 feridos. Sra. Hasina também sofreu alguns ferimentos no ataque.

A bomba de Kotalipara foi outra conspiração para matar a Sra. Hasina, a que ela se referiu na sua mensagem de áudio. A bomba de 76 kg foi recuperada em 21 de julho de 2000, e dois dias depois, a bomba de 40 kg foi recuperada do Sheikh Lutfor Rahman Ideal College em Kotalipara, onde o presidente da Liga Awami e então líder da oposição, Sheikh Hasina, discursaria o comício de 22 de julho de 2000.