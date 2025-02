Ele exclamou Hwang nos fãs de Yeop Blusukan Sapa diretamente na reunião dos fãs do Yakarta 2025

Yakarta, vivo – O ator sul -coreano, Hwang, em Yeop, realizou novamente uma reunião de fãs na Indonésia intitulada “In Love” no sábado, 15 de fevereiro de 2025 em Kasablanka Hall, Yakarta. Um dos momentos mais memoráveis ​​deste evento foi a ação inesperada quando Bluskan no meio da platéia para cumprimentar seus fãs diretamente.

Não apenas apareceu no palco, Hwang em Yeop também conseguiu surpreender os fãs passando por várias categorias de assentos, variando de prata, ouro a diamantes.

Os fãs que não esperavam ter uma oportunidade tão próxima imediatamente aplaudiram histericamente quando o belo ator os recebeu um por um. Mova para baixo para se referir ao artigo completo.

 Os fãs de Hwang encontram -se em Yeop em Yakarta 2025

Esta reunião de fãs abriu com uma voz melodiosa de Hwang em Yeop que tocou a música que você era linda desde o dia6. A atmosfera tornou -se mais familiar quando ele começou a falar e compartilhar histórias sobre seus elementos favoritos que ele sempre trazia, como perfume, anti -sépticos, enxágue oral, caneta, carteiras e balés.

Além disso, Hwang em Yeop também mostrou seu lado amigável, prometendo tratar Indra Herlambang, o evento do MC, quando ele visitou a Coréia do Sul. Não apenas isso, fez os fãs derreteram demonstrando as cenas românticas do drama em que ele havia estrelado.

O ator de 34 anos também estragou seus fãs cantando a música Birds of a Feather de Billie Eilish. Cada vez mais roubou a atenção ao fazer cinco poses de coração que tornaram a atmosfera mais emocionante. Não querendo perder a oportunidade, ele pediu recomendações para a comida indonésia que ele tinha que tentar. Os fãs também sugeriram vários pratos como Seblak, Soto Betawi, Sate, Padang Rice, Rujak.

“Eu realmente não sei sobre comida indonésia, então, no futuro, tentarei a comida recomendada por você”, disse Hwang em Yeop com entusiasmo no sábado, 15 de fevereiro de 2025.

A atmosfera ficou ainda mais animada quando ele mostrou sua experiência na dança, cobrindo a dançarina a casa de dança de G-Dragon Taeyang e Daesung Bigbang. Ele também tocou a dança de Okey Doutor of Song Minho, que é icônico em seu drama True Beauty, bem como na música Ateez e Igloo by Kiss of Life.

Na sessão do jogo, seis fãs tiveram a sorte de serem convidados a jogar vários jogos emocionantes, como empilhar a cadeira, a roleta Panda e uma luta longa. Como prêmio, os vencedores recebem rosas diretamente de Hwang em Yeop. Além disso, porque todos os fãs venceram o jogo, deram uma surpresa especial na forma de uma sessão de alto teto, onde os fãs poderiam tocar diretamente suas mãos.

No final do evento, os fãs deram um prêmio na forma de um vídeo de compilação especial para o ator. O momento da emoção foi sentido quando Hwang, em Yeop, ficou agradecido pelo amor e apoio que sempre foram dados. Esta reunião de fãs foi fechada com felicidade, deixando memórias inesquecíveis para os fãs presentes.