Ele foi revelado, Emilia Contessa morreu de insuficiência cardíaca

Banyuwangi, vivo – Emilia Contessa morreu na segunda -feira, 27 de janeiro de 2025, às 18h. Antes de ser declarado morto, Emilia foi tratada no Hospital Regional de Blambangan, Banyuwangi, Java Oriental, na segunda -feira de manhã.

Leia também: Sofrado pelas respostas de Emilia, o diabetes pode levar a complicações oculares?

Lançamento do Instagram @Rumpi_Gosip, Emilia consessou morreu devido a insuficiência cardíaca. Isso foi revelado pelo coordenador do Serviço Médico do Hospital Regional de Blambangan, Ayyub Erdiyanto. Mova para mais informações!

“É verdade que o paciente em nome de Emilia Contessa morreu no Hospital Regional de Blambangan, na segunda -feira, 27 de janeiro de 2025 às 18:00”, disse ele.

Leia também: Putra Emilia Contessa escreve uma mensagem de amor para a falecida mãe: eu amo vocês dois

Além disso, Ayyub revelou que Emilia Contessa se queixou da falta de fôlego na segunda -feira à tarde. A mãe de Denada foi examinada pelo especialista no coração do Hospital Regional de Blambangan e foi declarada na época que Emilia estava experimentando insuficiência cardíaca aguda.



Leia também: Eu ainda tive a oportunidade de me comunicar, Denada ficou surpresa ao ouvir as notícias da mãe para morrer

O cantor principal que também saltou como membro do DPD RI também recebeu medicamentos de emergência e melhorou. Emilia também foi levada urgentemente para a sala da UCI, mas quando foi movida, ela experimentou uma condição de ponderação. O hospital também conseguiu imediatamente a emergência.

“O doutor Nelly Mulyaningsih, nosso especialista em coração e declarou que um paciente estava sofrendo insuficiência cardíaca aguda e recebeu medicamentos de emergência. Sua condição havia melhorado, mas alguns momentos depois ele pesou novamente, suas queixas”, disse ele.

Por outro lado, de acordo com o comunicado do gerente negado, Risna Ories, na segunda -feira, 27 de janeiro de 2025 ontem, Denada imediatamente voou para Banyuwangi. Atualmente, o corpo de Emilia Contessa já está em uma funerária no Jalan Gajah Mado No.20, vila de Mojopanggung, distrito de Banyuwangi. Está planejado que Emilia Contessa seja enterrada em Banyuwangi na terça -feira à tarde, 28 de janeiro de 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=i4ii-0j9mki8