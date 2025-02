Ele gritou ‘Deus injusto’ em Depok Warung, os homens foram espancados para um mal

Yakarta, vivo – Um homem com as iniciais do MB tornou -se vítima de espancamentos na área de Depok, Java Ocidental. O incidente do surgimento foi porque foi supostamente desencadeado pelo homem que gritou ‘Deslerupto de Deus’ em uma das barracas de comida.

Divisão de Relações Públicas da Polícia Metropolitana de Yakarta, Kombes Pol Ay Ary Syam Indradi explicou que os Poodas ocorreram no sábado, 15 de fevereiro de 2025. O incidente ocorreu quando a vítima chegou a um posto de comida Dimmate para carregar seu telefone celular.

“A vítima voltou da área de Thamrin e desceu na estação de Pondok China. Porque a posição do jornalista ou a vítima era Lowbatt. O jornalista ou a vítima estavam conectando um carregador no dimsum enquanto esperava o telefone celular que estava sendo carregado” Disse o comissário Pol Ay Ary Syam, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

MB antes de ser espancado teve a oportunidade de falar ‘Deus injusto’ no posto de comida que ele visitou. No entanto, o MB foi imediatamente repreendido por alguém. As vítimas de MB foram imediatamente derrotadas.

“A vítima disse algo, incluindo ‘por que Deus não é justo, embora Deus exista, mas por que existem tantos males neste mundo?”

Os autores que ouviram as palavras da vítima mencionaram a suposta blasfêmia. Depois, houve vários supostos autores que se aproximaram da vítima e ajudaram a vencer.

“Os autores que ouviram isso disseram que era blasfêmia e imediatamente os autores de mais de uma pessoa derrotaram em conjunto o jornalista ou vítima”, disse Ade.

A vítima sofreu várias feridas na cara em direção a um maltratado. A vítima informou a polícia de Metro DePok.

“Resultando em jornalistas ou vítimas naturais, uma série de feridas no rosto e na cabeça, lábios quebrados e sangramento. Para o incidente, o jornalista ou vítima informou a polícia do metrô depo”, disse Ade.