Ele havia experimentado cancelar a cultura antes de morrer, foi revelado que essa era a natureza de Kim Sae Ron que era desconhecida pelo público.

VIVA – Sabe -se que a atriz Kim Sae Ron enfrentou uma cultura de cancelamento muito firme antes de morrer. Uma vez ele esteve envolvido na condução de problemas sob a influência do álcool (DUI) na área de Gangognam, Seul.

O incidente causou danos graves a várias instalações públicas, incluindo transformadores elétricos, o que causou um corte de energia em aproximadamente 57 locais de negócios por aproximadamente três horas.

Como resultado deste caso, Kim Sae Ron obteve muita blasfêmia nas redes sociais que o fizeram perder a existência no mundo do entretenimento. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

Kim Sae Ron também teve que pagar uma grande multa devido a suas ações, então experimentou a falência.

Mas por trás do caso controverso, o diretor Shin Jae Ho respeitou o falecido Kim Sae Ron.

Shin Jae Ho, que liderou metade do último trabalho de Kim Sae Ron, Guitar Man, compartilhou seus pensamentos em uma entrevista recentemente.

“Eu conheci a atriz Kim Sae Ron durante a leitura do manuscrito do ‘Guitar Man’. É muito inteligente. Shin Jae Ho disse, lançando Coreoboo, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

O diretor revelou as características do falecido que eram desconhecidas pelo público. Embora pareça ser problemático devido aos erros cometidos no passado, na realidade Kim Sae Ron é uma mulher que é muito trabalhadora.

Kim Sae Ron foi muito motivado enquanto trabalhava em seu último projeto antes de morrer com o diretor Shin Jae Ho.

“Ele também se lembra de quão motivado ele está prestes a trabalhar nesse projeto. Ele me disse e a outros atores que trabalharia duro nesse projeto. Ele estava muito motivado e se tornou uma atriz profissional que trabalhava nesse campo por um longo tempo. “ disse.

“No set, ele se sentiu como um jovem em vez de um jovem. Entre os atores que apareceram no filme, ele teve a experiência mais ativa e como professora de atriz”. Explicado.

O diretor Shin me disse como os funcionários estavam tristes depois de ouvir as notícias da morte da atriz.

Embora todo esse tempo, Kim Sae Ron sempre fez com que o local de tiro fosse divertido. Considera -se ter uma natureza muito sincera e completa em seu trabalho, mas está relaxada na vida cotidiana.

“Ele deu um presente à equipe e fez muitas lembranças felizes. Muitos funcionários me contataram ontem e revelaram como estavam tristes pela morte”. O diretor disse.