Ele investiu de ônibus e morreu em cremone enquanto estudava & nbsp;

Ela morreu quando foi para a escola, em Cremona, impressionada com um ônibus perto de casa. Para Elisa Marchesini, quinze anos -Years -Sunny, sempre alegre e aberto diálogo com todos ”, como os companheiros se lembram, a distração seria fatal. De acordo com a primeira investigação da polícia local, Dante excederia a travessia de pedestres, mas com o semáforo vermelho. A Itália, cheia de estudantes, vem para motoristas de ônibus, não seria possível evitar o impacto. Como parte do choque, o homem foi levado ao hospital, enquanto o promotor abriu o arquivo, atualmente contra pessoas desconhecidas, pelo assassinato pela culpa.

O acidente ocorreu pouco antes das 8 anos ao longo da estrada, que conecta a estação com a via palestra, onde a maioria das escolas em Cremona está localizada. Elisa estava matriculada na escola secundária “Sophonisba Ambissola”, onde participou da segunda expressão social econômica. Ela morreu imediatamente e falou cerca de dez metros. No chão, espalhados por asfalto, mochila, casos e livros, ele ficou lá por um longo tempo como dezenas de estudantes que, fossilizados, participaram do acidente. Aqueles que viajaram em um ônibus que atingiram a garota e os que passaram ficaram chocados com o incidente no abraço que logo se tornou por toda a cidade.

“Adeus Piccolo Angelo” é uma das notícias enviadas nas redes sociais para expressar a proximidade da comunidade com a garota e sua família, enquanto a dor e a desconfiança apreenderam os parceiros de Elisa, que pretende dar apoio psicológico. “Todos nós sabíamos sobre o acidente, os meninos viram – os professores disseram – mas esperávamos que até a última coisa que não era tão sério que não era exatamente Elisa”. A proximidade com a família da jovem vítima da estrada também foi expressa pelos sindicatos da escola AZ Arriva Italia, cujos líderes garantiram a máxima cooperação para os investigadores que investigam o acidente.

Esperando pela escuta do motorista do ônibus, fotos de câmeras localizadas no cruzamento. Graças a esses vídeos, será possível explicar claramente o que aconteceu. Há muitos jovens investidos na Itália perto da escola. Somente em 2024, de acordo com os dados da AssapSservatory, a Associação de Fãs e Amigos da Polícia de Trânsito, 77 crianças e adolescentes investiram perto de instituições escolares na Itália. Em cinco casos, uma menina ou meninos morreram aos 13 anos quando foram para a escola.

Ainda hoje, o carro foi investido em Turim por doze anos, hospitalizados no hospital em uma previsão reservada com uma cabeça traumática grave do rosto e mais fraturas. Investiga a polícia municipal. Ele tinha 13 anos, embora não tenha ido à escola, Jennifer Alcani, que morreu no hospital após seis dias de agonia no Hospital Lecco antes que a lesão sofreu no acidente da BMW sobre o qual viajou contra o muro, em 10 de janeiro em Abbadia Lariana (LECCO). O motorista do carro, 22 anos -foi questionado hoje por investigadores que investigam o assassinato da estrada. O promotor pediu uma prisão em casa. “Mas não seja tímido”, gritou o pai de Jenny no tribunal. “Você também fez vídeos e os publicou”, acrescentou, referindo -se às fotos do carro pouco antes do acidente e publicado nas mídias sociais antes de serem removidas.

