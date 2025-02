Ele ordenará a atirar nos traficantes de vacas: ministro de Karnataka Vaidya

No meio dos casos de roubo de vacas no distrito de Uara Kannada, o ministro encarregado do distrito, Mankal S. Vaidya, alertou que aqueles que desfrutam de tais atividades atirariam no tempo.

Afirmando que não permitirá que essas atividades continuem no distrito, ele disse que o governo está tomando todas as medidas necessárias para proteger as vacas e o interesse daqueles que as criaram.

A declaração de Mnister ocorreu após indignação pelo recente incidente do sacrifício de uma vaca grávida perto de Honnavar aqui.

“O roubo de vacas vem acontecendo há vários anos. Eu disse ao SP (superintendente da polícia) que isso deve parar e isso não deve acontecer a nenhum custo. Está errado. Adoramos vacas. Seu leite”, disse Vaidya.

Falando a jornalistas na segunda -feira, ele disse, ele ordenou que a polícia tomasse medidas implacáveis ​​contra os que estão atrás dele, independentemente de quem eles são.

“As prisões foram feitas (em alguns casos): se essas coisas continuarem, pode estar errado se eu disser isso. Vou garantir que eles (acusados) sejam disparados na estrada ou no círculo. Trabalhe, ganhe e coma. Lá estão eles.

Ao apontar que tais incidentes também haviam acontecido antes, quando o BJP estava no poder, o ministro atacou o partido da oposição por atacar o governo sobre o assunto e o acusou de permanecer em silêncio sobre o assunto enquanto ele estava na lata.

“… Se apoiarmos essas atividades, como o FIR e as prisões acontecem? Nem o governo, nem o ministro principal ou o ministro do Interior, apoiarão qualquer pessoa nessa questão.