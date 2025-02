Ele perguntou o sentimento depois de Richard Lee Mualaf, esta é a resposta da esposa

Yakarta, vivo – Reni Effendi finalmente deu uma resposta sobre a notícia de seu marido, Richard Lee, que supostamente abraçou o Islã. Ustaz Derry Sulaiman revelou pela primeira vez as informações sobre a transferência da crença de Richard Lee por meio de cargas nas redes sociais do Instagram em 28 de janeiro de 2025.

No entanto, as notícias colheram várias respostas do público. Alguns círculos, incluindo um número conhecido como detetive ou doutorado, duvidaram da verdade desta notícia. A dúvida é baseada em algumas evidências que mostram que Richard Lee ainda está comemorando celebrações de Natal e consumindo alimentos que se acredita conter carne de porco. Mova -se ainda mais.

Em uma sessão de perguntas e respostas na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025, Reni Effendi deu sua resposta indiretamente às notícias. Ele não confirmou ou negou explicitamente, mas sua declaração indicou a existência da verdade no assunto que circula.

Um dos seguidores de Reni nas redes sociais fez perguntas sobre seus sentimentos sobre esse assunto.

“Como você se sente CECE depois que Koko já se tornou? Feliz ou infeliz, CE? ” Assim, a pergunta feita pelos cidadãos.

Respondendo a isso, Reni Effendi declarou que as diferenças nas crenças em sua casa com Richard Lee não afetaram sua felicidade. Ele enfatizou que a felicidade de alguém vem do coração, não das crenças adotadas.

“Eu acho que qualquer crença não tem nada a ver com a nossa felicidade. Essa crença está no coração, certo? Deve ter mais efeito sobre a felicidade que o adere a ele,“Reni Effendi disse.

Essa atitude está em harmonia com a declaração anterior de Reni quando a notícia de que Richard Lee estava investigando o Islã pela primeira vez se destacando. Ele enfatizou que a liberdade na escolha da religião é um direito pessoal e não interferirá na decisão do marido.

“A religião depende de cada um deles. Somente o preço da morte deve fazer muito, muitas instituições de caridade, não fazem coisas que são prejudiciais ou que machucam os outros.“Ele disse naquela época.

Além disso, Reni Effendi também deu um aviso sobre as razões por trás da transferência de religião. Segundo ele, a decisão de mudar as crenças não deve se basear em ambições pessoais ou simplesmente buscar fama. Ele expressou sua desaprovação se as mudanças nas crenças fossem feitas por intenso interesse.

“Se, por exemplo, entrar em uma religião em particular porque está cheia de ganância, não concordo. Mas se, por exemplo, seu objetivo é bom, perseguir a vida futura, “Oh, com essa religião, eu serei uma pessoa melhor”, eu concordo,“Ele se destacou.

Por outro lado, surgiram acusações da doutrina que diziam que as notícias de Richard Lee se tornaram um convertido era apenas uma estratégia para alcançar a simpatia do público. Essa suspeita surge juntamente com a diminuição da imagem de Richard Lee após um dos produtos de cuidados com a pele que vende supostamente contém reivindicações excessivas com base em revisões fornecidas pela doutrina.