Ele perguntou quando vender carros elétricos na Indonésia Ford acabou de dizer isso

VIVA – O destino do carro Ford no mercado da Indonésia teve a oportunidade de jogar, agora a marca dos Estados Unidos está sob a RMA indonésia como seu distribuidor depois que o PT Ford Motor Indonésia deixou o pé em 2016.

Desde outubro de 2023, os distribuidores da Ford que antes eram apenas as redes de revendedores em cooperação com várias outras empresas para lidar com a rede de vendas, agora têm 32 pontos de venda em várias regiões.

Enquanto os modelos se ofereceram apenas para jogar no segmento de motor de combustão, e apenas confie em Ford Everest e Ranger. Então, quando os carros elétricos da Ford serão vendidos na Indonésia como outras marcas?

O gerente do país da RMA Indonésia, Toto Suharto, ainda reluta em mencionar a questão da Ford Electric Cars que são adequados para o mercado indonésio, mas, segundo ele, a empresa está comprometida em desenvolver a indústria automotiva no país.

“Certamente estudamos todas as necessidades, dos clientes, e sempre apresentaremos os veículos apropriados para o mercado no momento certo, incluindo os modelos mais recentes”, disse Toto em Yakarta, citado na sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Anteriormente, por alguns anos, o Ford Mustang Mach-E havia entrado na Indonésia, mas a população era muito rara porque o carro elétrico no estilo SUV era comercializado por vários importadores gerais.

Até o Mustang Mach-E era uma cena nas redes sociais quando um dos vídeos que a serra elétrica viu foi usada por um dos membros do DPR ao atravessar a estrada na área de Senayan.

Além disso, o carro elétrico também foi exibido no Salão Internacional Indonésio, ou IIMS 2022 em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta, precisamente na cabine IMI (Associação Indonésia de Motores).

Mach-E em exposição na época pertencia ao importador geral da Sanny Auto Gallery, que tinha um preço de RP2 bilhões. Em relação às especificações, o fabricante dos Estados Unidos estabeleceu uma bateria de 98,8 kWh.

Com a capital da bateria, afirma -se que o primeiro SUV ecológico pode trabalhar até 435 quilômetros. Suportado por dois motores elétricos para mover as quatro rodas com uma potência máxima de 332 hp e 565 nm de torque.

Além do Mustang Mach-E, a Global Ford está desenvolvendo vários novos produtos para o segmento EV (veículo elétrico). Um dos produtos mais recentes programados para estar presente este ano é a Puma Gen-E.

Resumindo várias mídias estrangeiras, o Puma Gen-E usará um poderoso motor elétrico de 100 kW e 290 nm de torque, como tração na roda dianteira. A casta está sob mach-e, então o preço é mais acessível.

O carro SUV compacto foi construído usando a plataforma Ford E-Transit Courier que foi comercializada na Europa. Segundo relatos, o preço do Puma é vendido a RP8 bilhões e a Austrália será o primeiro país a vendê -lo.

Além de desenvolver carros elétricos no segmento premium, de acordo com o relatório da Arena EV, o fabricante do tio Sam Country também está desenvolvendo um carro elétrico acessível que será vendido a RP3 bilhões.

O projeto pretende fazer a Ford competir no meio do ataque de carros elétricos chineses que são vendidos amigáveis ​​na bolsa e liderados diretamente por um de seus engenheiros, a saber, Alan Clarke, que já esteve envolvido em fazer tecnologia em tecnologia no modelo Tesla Y.