Ele quer férias no porto de Ratu, quatro pessoas de Yakarta foram mortas em um acidente

Sukabumi, Viva – Quatro pessoas se tornaram vítimas de um acidente fatal em Jalan Worduhanratu, Kampung Cijaraian, Sukabumi Regency, Java Ocidental no sábado, 8 de fevereiro de 2025. Sabe -se que as quatro mortes foram os turistas de Jacarta que queriam viajar para a praia de Pelabuhan Ratu.

“Começamos de Yakarta usando um microônibus cheio de 10 pessoas e três motocicletas, cada uma de cada uma abordada. Portanto, Antara relatou um total de 16 grupos de Yakarta para Pelabuhan Ratu”, Albani (20).

 Os policiais estão na área de acidentes de trânsito (ilustração fotográfica)

Além disso, Albani disse ao cronologia do acidente fatal da partida de Yakarta para um incidente em Worduhanratu. Inicialmente, Albani e sua colega Nabila queriam encher umas férias de fim de semana com um passeio pela praia do Wordoratu.

Finalmente, foi decidido que as férias de fim de semana restantes no sábado, 8 de fevereiro de 2025, antes do meio dia. No entanto, Albani decidiu ir a três motocicletas com cinco de seus colegas devido aos muitos que participaram. Enquanto isso, Nabila e sua família levaram o Minibus Blue Suzuki Panther com o número B-8644-HN.

Ao atravessar a estrada Wordoratu-sukabumi da direção de Sukabumi para Worduhanratu, seguiu o microônibus em que seu colega era abordado enquanto ocasionalmente olhava as condições de fluxo de tráfego da direção da palavra de palavras.

Enquanto eu estava na encosta de Pasirusanisan, ele viu um caminhão de Tronton carregado com arena batu (sirtu) com o número F-8148-Fz em uma condição instável. Ao passar ou a condição do caminhão é paralela ao microônibus, de repente o caminhão rolou e um caminhão carregado com Sirtu atingiu o microônibus.

“Na frente dos meus olhos. Também tive tempo de bater no guidão da motocicleta à esquerda até que ele entrou nas posições dos moradores para evitar acidentes”, disse ele.

Ele disse que, no microônibus, havia 10 filhos e um bebê. Atualmente, ele continuou, todas as vítimas foram evacuadas para o Hospital Geral Regional de Wordoratu (RSUD), Sukabumi.