Ele supostamente assediou Santri, uma professora de um internato islâmico no leste de Jacarta, com a promessa de dinheiro

Jacarta, VIVA – A polícia conseguiu descobrir um caso de obscenidade envolvendo o proprietário e professor de Alcorão de um internato islâmico em Duren Sawit, no leste de Jacarta. Um total de cinco estudantes do sexo masculino são suspeitos de serem vítimas deste ato hediondo.

Os dois suspeitos, CH (47), proprietário do internato islâmico, e MCN (26), professor de Alcorão lá, foram apontados como suspeitos e presos.

O comissário-chefe da Polícia Metropolitana de East Jacarta, Nicolas Ary Lilipaly, explicou que as vítimas foram atraídas com dinheiro que variava entre 20.000 e 50.000 euros. Além disso, os perpetradores dão tratamento preferencial às vítimas para gerar proximidade.

“A vítima recebeu dinheiro e tratamento mais preferencial do que outros estudantes, como a permissão para usar um telefone celular no ambiente do internato islâmico”, disse Nicolas na terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

 Ilustração de abuso infantil

Depois de abusar sexualmente das vítimas, disse ele, o perpetrador levava-as para passear, num esforço para silenciá-las e acalmá-las. Isso é feito repetidamente até que as vítimas relatem o incidente.

Sabe-se que este caso surgiu de dois relatórios diferentes. No primeiro relatório, foi relatado que CH tinha assediado dois estudantes do sexo masculino, nomeadamente MFR (17) e RN (17).

O segundo relatório revelou ações semelhantes do MCN contra outros três estudantes do sexo masculino, nomeadamente ARD (18), IAM (17) e YIA (15).

Embora os dois suspeitos tenham cometido a mesma ação, a polícia ainda investiga se houve relacionamento ou conspiração entre os dois.

“Estamos conduzindo uma investigação minuciosa para determinar se eles têm um compromisso mútuo ou se é apenas uma coincidência. “Desde a investigação provisória, nenhum deles sabia das ações do outro”, explicou Nicolas.

Os dois suspeitos são agora acusados ​​ao abrigo do Artigo 76E juntamente com o Artigo 82 da Lei Número 17 de 2016 sobre Protecção da Criança. Enfrentam uma pena máxima de 15 anos de prisão pelas suas ações que prejudicaram o futuro das vítimas.

A polícia está atualmente colaborando com agências de proteção infantil para fornecer assistência psicológica às vítimas. O trauma resultante desse abuso é muito preocupante, tendo em vista que a vítima ainda é um adolescente vulnerável.

Este caso destaca a importância de uma supervisão mais rigorosa dos ambientes educativos de base religiosa, incluindo o sistema de supervisão nos internatos islâmicos. A polícia insta o público a denunciar atos suspeitos semelhantes, a fim de evitar casos semelhantes no futuro.