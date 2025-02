Ele vive no limite, vítimas de traduzir com a transformação. Mas o pároco da fronteira os ajuda

No limite, mas não apenas nas estradas. As vítimas transexuais de tráfico de tráfico de pessoas são as mais recentes da sociedade, invisíveis para muitas, mas ainda procuradas pelo mercado que entraram na crise apenas com a Covid. Na véspera da oração e reflexão mundial contra uma parte do povo fundado pelo Papa Francisco, o pároco iniciará uma ligação: “As paróquias abrem as portas para essas mulheres”, diz ANSA na vídeo. não Andrea ConocchiaO padre, que recebe há anos e ajuda em sua paróquia Torvaianica na costa romana, trabalhadores sexuais de mulheres transexuais.

Em geral, eles vêm da Argentina, Brasil e Colômbia e tendem a chegar à Europa por menos de 30 anos, mas alguns também são menores. Para explicar isso, observando os mecanismos dessa exploração sexual em outro vídeo na ANSA.it, a Associação de Libellu, que está envolvida em pessoas transexuais há trinta anos na Itália.

Eles vêm para a Europa com a ilusão de uma vida melhor, mas acabam prostituição na rua ou em casa, Robu. O CafetinaOutras mulheres trans que fizeram uma “escalada social”) que deduzam tudo o que ganham há anos.

Essas meninas devem reembolsar “dívidas” para exploradores que viajam de 15 a 20.000 euros, “o tipo de renda que é forçada a pagar pela chegada à Europa, diz, diz,” Ásia CionePorta -voz da Libellula. Há também um “refém recebido da cintura”, o único documento realizado em um país onde eles conhecem apenas os exploradores e clientes. E então eles têm que pagar por um lugar na calçada, comida e acomodação em café quando não moram em uma cabana na rua. Freqüentemente iniciado para usar drogas seus “prisioneiros” que também se esforçam dessa maneira, em muitos casos, continuam a consumir clientes que estão cada vez mais pedindo desempenho e drogas, explica Libélula. As vítimas de comunicação de negociação também são forçadas a usar preservativos, de modo que as doenças sexualmente transmissíveis são mais expostas.

Don Andrea Conocchia viu muito com vícios ou doenças, algumas delas se foram. Além da recepção, diz que é importante “criar oportunidades de reunião, como almoços no Natal ou no domingo”. O padre Torvaianica foi acompanhado por muitas mulheres transexuais que atraíram sua paróquia em uma audiência em geral com o Papa Francisco e um almoço oficial com o papa. As histórias de meninas, assim como aquelas que não podiam obter acesso a terapias hormonais “injeta o silicone de hardware com seringas veterinárias” fluem em seus pensamentos. E quem são clientes? “Estes não são extraterrestres, são pessoas normais entre nós”, conclui.

