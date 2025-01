Elegante no Ano Novo Chinês

Jacarta, Viva – As celebrações do Ano Novo Chinês acontecerão na quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Esta celebração também marca o início do ano das cobras da floresta no calendário chinês.

O Ano Novo Chinês será comemorado durante 16 dias. A celebração começa na véspera de Ano Novo e termina na celebração do Cap Go Meh.

Este Ano Novo Chinês deve ser recebido com estilo moderno. Claro, isso requer atenção especial à aparência, especialmente na seleção dos sapatos femininos certos.

O Ano Novo Chinês também é uma época cheia de significado, por isso escolher sapatos que estejam de acordo com as tradições e estilos de moda modernos pode ser um desafio agradável.

 Tradição de limpar o mosteiro antes do Ano Novo Chinês

Gerente da Divisão de Marketing Staccato Indonesia, Pujiati Agustini, afirmou ter uma coleção especial com o tema ‘Cápsula do Ano Novo Lunar’ para dar as boas-vindas ao momento do Ano Novo Chinês.

Esta coleção apresenta um design que combina estética moderna e conforto, com uma seleção de calçados pensados ​​para atender ao dinâmico estilo de vida urbano, como salto E apartamentos ao toque couro genuíno, renda E fivela de cristal Apresentam sapatos de estilo elegante e luxuoso, adequados para diversas ocasiões.

A última coleção da Staccato também foi inspirada no espírito do Ano Novo Chinês com elementos de design que refletem sorte, prosperidade e calor familiar.

“A ‘Cápsula do Ano Novo Lunar’ foi desenhada para dar um toque elegante e luxuoso que é relevante para um estilo de vida moderno. Priorizando o conforto com o design estético típico Staccato, esta coleção também está equipada com uma ampla seleção de bolsas que estão se tornando se destacar Perfeito para completar coleções de clientes”, disse Pujiati.

Esta coleção especial faz parte Loja de reeleição Staccato Indonésia no Ciputra World, Surabaya, Java Oriental. A coleção ‘Cápsula do Ano Novo Lunar’ agora pode ser adquirida através loja off-line e on-line No Shopee, Mapclub, Zalora e Lineashoes.