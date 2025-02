Eleição da Assembléia de Délhi: Presidente Murmu, Jaishankar, Rahul Gandhi, CM Atishi entre os primeiros eleitores

O presidente Droupadi Murmu mostra seu dedo marcado com tinta indelével depois de votar em uma cabine de votação durante as eleições da Assembléia de Délhi, em Nova Délhi, quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025 | Crédito da foto: PTI

O Presidente Drugupadi Murmu, os ministros do S. Jaishankar e Hardeep Singh Puri, o líder do Congresso, Rahul Gandhi, e o primeiro -ministro de Délhi, Atishi, estavam entre os primeiros eleitores quando as pesquisas para as eleições da Assembléia de Delhi na quarta -feira ( 5 de fevereiro de 2025).

Outros líderes proeminentes que saíram para votar foram o tenente -governador VK Saxena, o principal comissário das eleições de Rajiv Kumar, o líder da AAP e o ex -vice -ministro de Delhi, Manish Sisody, presidente do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, o comissário, o Comissário da polícia de Delhi, em Sanjay Arora e diretor eleitoral de Delhi, o oficial eleitoral de Delhi. R. Alice Vaz.

O candidato a Kaillash de Karawal Nagar, de Aap Saurabh Bharadwaj, do BJP, Kapil Mishra, candidato a Nova Délhi do Congresso, Sandeep Dikshit e Kalkaji, também, Alka Alka Lamba, após a votação, para 7 A. A.

LG Saxena disse depois de votar: “É um festival de democracia. Apelir a todas as Delhiitas para participar deste festival. Hoje é um dia de serviço, não umas férias”.

Jaishankar disse: “Eu sempre fui um eleitor, um eleitor de Delhi. As pessoas estão de um humor de mudança”.

Delhi CM e candidato da AAP de Kalkaji, a sra. Atishi, ofereceram sentenças no templo de Kalkaji antes de votar.

“Essa escolha é uma batalha entre o bem e o mal. Esta é uma batalha entre trabalho e hooliganismo”, disse ele.

“Eu votei em um Delhi melhor e para uma vida melhor de pessoas. Apelo aos eleitores para votar em uma educação melhor, melhor saúde e outras instalações ”, disse a AAP candidata do distrito eleitoral de Jangpura Manish Sisodia.

Existem cerca de 1,56 milhão de eleitores elegíveis na capital, que testemunha uma disputa triangular entre os governantes AAP, BJP e Congresso.

Enquanto a AAP está olhando para um terceiro mandato consecutivo, o BJP e o Congresso esperam um ressurgimento em Delhi.

As pesquisas estão em andamento em 13.766 estações nos 70 distritos eleitorais da Assembléia de Délhi para decidir o destino de 699 candidatos. Os resultados serão anunciados em 8 de fevereiro.