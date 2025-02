Eleições da Assembléia de Delhi 2025: a participação da AAP de votos diminui consideravelmente em assentos com alta presença muçulmana

Nas eleições da Assembléia de Délhi de 2025, o partido Aam Aadmi (AAP) manteve seu domínio nos distritos eleitorais com uma importante base de eleitores muçulmanos, mas testemunhou uma diminuição substancial em sua participação de votos em comparação com os resultados de 2020. Os dados. indica que este outono não ocorreu devido aos lucros do partido Bharatiya Janata (BJP). Por outro lado, grande parte dos eleitores muçulmanos pode ter mudado seu apoio a todos os majlis-e-ittehadul mulimaen (AIMIM) e, em menor grau, ao Congresso.

A análise a seguir é baseada em votos contados até as 15h30, o histórico será atualizado quando mais votos forem contados.

A Tabela 1 ilustra a participação de votos segurados pela AAP nas eleições da Assembléia 2025 e 2020 de Delhi em todos os distritos eleitorais com diferentes níveis de população muçulmana: mais de 25%, entre 10%e 25%e menos de 10%.

Em 2025, a AAP obteve aproximadamente 51% dos votos nos distritos eleitorais com população muçulmana de mais de 25%. No entanto, isso marca uma diminuição de 10,8 pontos percentuais em comparação com as eleições de 2020.

A Tabela 2 apresenta as mesmas informações da Tabela 1, mas para o partido Bharatiya Janata (BJP) e seus aliados.

Em 2025, o BJP e seus aliados obtiveram aproximadamente 31% dos votos nos círculos eleitorais com população muçulmana superior a 25%. Apesar da diminuição da participação da AAP nesses eleitores, a NDA não venceu essa mudança, já que sua própria participação de votação diminuiu em 1,1 pontos percentuais em comparação com as eleições de 2020. À medida que a proporção da população muçulmana em um círculo eleitoral aumenta.

A diminuição da participação dos votos da AAP nos distritos eleitorais com uma população muçulmana significativa pode ser atribuída a dois fatores principais: o desempenho do AIMIM em dois assentos principais e o melhor desempenho geral do Congresso nesses distritos eleitorais.

AIMIM apresentou candidatos em dois distritos eleitorais durante as eleições da Assembléia de Délhi de 2025: Okhla e Mustafabad. Em Okhla, o candidato AIMIM garantiu 27,1% dos votos, em segundo lugar, a Amanatullah Khan da AAP, que liderou com 48,5%. Em Mustafabad, o candidato AIMIM obteve 16,6% dos votos, terminando em terceiro atrás do BJP, que liderou com 42,4%, e a AAP, que garantiu 33,6% para reivindicar o segundo lugar.

A Tabela 3 mostra as mesmas informações da Tabela 1, mas para diferentes candidatos da AAP, BJP e Congresso.

Juntos, as partes que não sejam o BJP, a AAP e o Congresso garantiram mais de 9,3% dos votos em cadeiras com mais de 25% da população muçulmana, 7,9% mais pontos do que haviam conseguido em 2020.

A Tabela 4 mostra as mesmas informações da Lista 1, mas para o Partido do Congresso.

Em 2025, o Congresso garantiu que aproximadamente 9% dos votos nos distritos eleitorais com população muçulmana de mais de 25%, um aumento de 4 pontos percentuais em comparação com as eleições anteriores. Embora o Congresso também tenha seguido a tendência da AAP de obter uma maior participação dos votos à medida que a proporção da população muçulmana em um círculo eleitoral aumentou, o escopo dessa tendência foi menos pronunciado.