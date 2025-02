Eleições da Assembléia de Delhi 2025: Ministro do Interior do Amit Shah Rally União em Jangpura e chama Aap Kejriwal e os líderes de Sisodia como Bade Miyan e Chote Miyan

O líder do BJP, Amit Shah, na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) disse que os estados com um governo de duplo motor BJP progrediram nos últimos 10 anos, mas Delhi foi deixado para trás porque o Partido Aam Aadmi continuou desculpas e lutando com com as desculpas e lutando com o centro.

Falando em uma reunião pública em Jangpura, o Sr. Shah chamou o chefe da AAP, Arvind Kejriwal, e seu vice Manish Sisodia “Bade Miyan e Chote Miyan” e os acusou de “saquear” Delhi.

“Os estados que têm um governo duplo do BJP do motor progrediram nos últimos 10 anos. Delhi foi deixado para trás, eles continuam desculpas e lutando com o centro como um bebê chorando (Babua Sa Munh Banakar) “Disse ministro do Interior da União.

Demitindo uma nova defesa para Sisodia, que está jogando da Assembléia de Jangpura contra o BJP Tarvinder Singh Marwah, Shah disse que é o único ministro da Educação no país que foi preso em relação a um golpe de bebida.

Ele alegou que o Sr. Kejriwal mentiu para o povo de Delhi e deu -lhes apenas lixo, água tóxica e corrupção.

“Bade Miyan e Chote MiyanDelhi saqueou depois de fazer falsas promessas. Ambos perderão as eleições “, disse ele.

Shah disse que o BJP é a única parte que pode transformar Delhi em uma capital da classe mundial.

Ele também atacou o Sr. Kejriwal por não cumprir sua promessa de dar um mergulho em Yamuna.

“Kejriwal não deu um mergulho, então os trabalhadores do BJP submergiram seu corte no rio. Eles descobriram que a poluição no rio fez com que o corte estivesse tão doente que precisava ser admitido na AIIMS”, brincou Shah.

O líder do BJP prometeu desenvolver uma margem de rio no Yamuna em três anos e fornecer assistência médica gratuita sob o esquema de Ayushman para os residentes de Delhi.

Ele lembrou às pessoas que Kejriwal havia prometido não ter vantagens oficiais como uma casa, carro ou segurança antes de se tornar primeiro -ministro.

“Depois de se tornar o primeiro -ministro, ele aproveitou um carro, segurança e um bangalô. Não satisfeito com um bangalô, demoliu quatro e construiu um ‘sheesh mahal’ em 50.000 gaj (pátio quadrado), com mármore de grife, cortinas remotas controladas, Luzes do sensor de movimento, um núcleo dourado, um tapete que vale ₹ 50 milhões de rúpias, um purificador de água no valor de ₹ 15 milhões de rúpias e um sofá reclinável no valor de ₹ 15 lakh “, disse Shah

Atacando Sisody, ele acusou o líder da AAP de negligenciar a educação e, em vez disso, espíritos abertos em todos os cantos de Delhi, incluindo lugares quase religiosos.

Shah também falou sobre os “greves cirúrgicas” contra os terroristas baseados no Paquistão no final de 2016.

“Ataques orquestrados no Paquistão em Uri e Pulwama, eles esqueceram que Narendra Modi é o primeiro -ministro da Índia, não Manmohan Singh. Em 10 dias, neutralizamos os terroristas fazendo greves cirúrgicas”, disse ele.

Ele disse que Modi trabalhou para acabar com o terrorismo na Índia nos últimos 10 anos, e seu governo erradicará o naxalismo em março de 2026.

Shah também disse que os líderes da oposição, incluindo Kejriwal, Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav e Mehbooba Mufti, alertariam sobre “rios de sangue” se o artigo 370 fosse revogado em Jammu e Kashmir.

“Eliminamos o artigo 370. Esqueça os rios de sangue, ninguém pode ousar jogar uma pedra (Kankar)”, disse ele.

Referindo -se à construção do RAM em Ayodhya, ele disse: “Ram Lala morou em uma barraca por 550 anos antes de Modi vencer o caso (caso de demolição de Babri Masjid) e construiu o templo de Ram em cinco anos”.