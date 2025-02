Eleições da Assembléia de Delhi 2025: Ravinder Negi, o homem cujos pés PM Modi tocou, lidera de Patparganj

PM Modi com o candidato do BJP Ravinder Singh Negi durante uma reunião pública antes das eleições da Assembléia de Délhi, em Kartar Nagar, em Nova Délhi, em 29 de janeiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Com o BJP olhando para uma vitória confortável nas eleições da Assembléia de Délhi, o candidato Patparganj do Partido Ravinder Singh Negi lidera o círculo eleitoral após várias rodadas de contagem.

Resultados da montagem de Delhi 2025: Siga as atualizações ao vivo

Com mais de 74.000 votos, o Sr. Negi liderou mais de 28.000 votos a partir das 13h35, de acordo com dados da Comissão Eleitoral da Índia. Avadh Ojha, do partido Aam Aadmi (AAP), seguiu em segundo lugar com 45.988 votos e Anil Kumar, do Congresso, ficou em terceiro lugar com mais de 16.500 votos.

O BJP ganhou seis assentos na assembléia e liderou em 42, enquanto a AAP ganhou seis e liderou em 16 assentos. O Congresso ainda não havia aberto sua conta.

Negi, notoriamente, forçou todas as lojas de carne a fechar na área de Vinod Nagar, no leste de Delhi, durante Navratri, em 2023, quando ele era conselheiro. Em um vídeo que atraiu atenção generalizada, Negi foi visto pedindo lojas de carne na área para abaixar suas persianas. “Não os forçamos a fechar suas lojas, apenas pedimos que levem em conta as crenças e sentimentos religiosos dos devotos”, disse ele.

Mais recentemente, o primeiro -ministro Modi, em um vídeo viral, foi visto inclinado para tocar os pés de Negi. Modi estava indo para uma manifestação eleitoral em Delhi quando o Sr. Negi se inclinou para tocar os pés uma vez no palco e, em resposta, Modi foi visto inclinado para tocar seus pés três vezes.