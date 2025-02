Eleições da Assembléia de Délhi: incerteza valiente sem -teto para votar

Kheru Nisha com seus filhos dentro de um abrigo noturno localizado perto de Delhi Golf Club | Crédito da foto: Soibam Rocky Singh

Os cidadãos sem -teto de Délhi deixaram abrigos noturnos e moradias na estrada para votar nas eleições da Assembléia de Délhi na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025).

Atualmente residindo em um abrigo noturno no bairro de Lodhi, a sra. Kheru Nisha (30) disse que foi votar de manhã cedo. Quando perguntado o que influenciou sua decisão, a mãe de cinco anos disse: “Tudo é tão caro. Seis meses atrás, morávamos em um apartamento alugado em uma sala na área de Nizamuddin. No entanto, não podíamos pagar o aluguel e, desde então, vivemos o alto passo da Lodhi Road antes de nos mudarmos para o abrigo noturno.

“Enquanto o governo havia prometido eletricidade e água livre, meu arrendador ainda nos cobrava, mesmo que o projeto tenha mostrado zero. Qual é o objetivo de tais esquemas se eles não chegarem a nós? Ele implorou à sra. Nisha, que trabalha como coletor de lixo.

Neste abrigo noturno, localizado perto de Delhi Golf Club, existem cerca de 120 residentes que variam de seis meses a 75 anos. “Deve haver cerca de 20 a 25 residentes que têm uma identificação válida dos eleitores e foram votar”, disse um dos moradores.

Outra moradora do abrigo noturno, a sra. Sonia (30), que acabara de voltar da votação, disse que não tinha certeza se seu voto levaria a um futuro melhor. “Todos os partidos políticos vêm com muitas promessas, mas nada acontece mais tarde. Por exemplo, havia promessas de educação gratuita, livros gratuitos, caneta e uniformes para estudantes pobres, mas meus filhos não conseguiram aproveitar deles ”, disse a mãe de quatro anos.

Sentado em uma das fileiras de camas, cercadas por seus filhos dentro da barraca de lona do abrigo noturno, elaborou: “Mesmo para admissão, as autoridades estão pedindo um suborno de ₹ 500 para cada aluno. Como posso pagar? Nenhum dos meus filhos vai para a escola.

A sra. Sonia, que trabalha como serva de uma família na área de Delhi Gate, disse que o único esquema do governo que a beneficiou foi a viagem de ônibus gratuita para as mulheres.

Uma velha, a sra. Jucekha (65), surda e mudo, mostrou -a no dedo estimado e depois mostrou seu cartão de identificação de eleitores, colocado cuidadosamente dentro de uma bolsa. Ela também se mudou para o abrigo noturno no início do inverno.

Quando perguntado o que faria quando o abrigo noturno for desmontado no verão, ele apontou o alto passo onde morava originalmente.