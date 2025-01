Eleições do Comitê Permanente do GMC serão realizadas em 3 de fevereiro

A Corporação Municipal de Guntur anunciou que as eleições do Comitê Permanente serão realizadas na Sala de Reuniões do Conselho do GMC entre 10h30 e 15h do dia 3 de fevereiro.

Divulgando o calendário eleitoral durante uma conferência de imprensa na quinta-feira, o comissário do GMC, Puli Srinivasulu, disse que a notificação eleitoral e a lista de eleitores foram publicadas e exibidas no quadro de avisos do GMC.

As indicações podem ser apresentadas na sala do Comissário Adicional, de 22 a 24 de janeiro, das 11h às 15h.

As candidaturas serão apreciadas das 11h00 às 12h00 do dia 27 de janeiro. A retirada de candidaturas será permitida das 12h às 15h até 30 de janeiro.

A lista final de candidatos será publicada imediatamente após o prazo de desistência.

A eleição será realizada no dia 3 de fevereiro, seguida de recontagem e declaração de resultados.

O Comissário Adicional do GMC, Challa Obulesu, os Vice-Comissários D. Srinivasa Rao e CH Srinivasa Rao, e o Secretário do Conselho, P. Srinivasa Rao, também estiveram presentes na reunião de imprensa.