Eleições para a Assembleia de Delhi 2025 AO VIVO: Comissão Eleitoral anunciará o calendário eleitoral às 14h

O ‘desastre’ da AAP será removido de Delhi, diz PM Modi no comício de Parivartan; Kejriwal contra-ataca

O primeiro-ministro Narendra Modi no domingo (5 de janeiro de 2025) fez o discurso “Não toleraremos desastres, traremos mudanças” contra o Partido Aam Aadmi enquanto se dirigia a uma reunião de milhares de pessoas no Parque Japão no Setor – 10, Rohini , antes das eleições para a Assembleia de Deli marcadas para este ano. Vários líderes e deputados partilharam o grande palco com Modi no comício do BJP em Parivartan.

Mais tarde naquele dia, o coordenador nacional da AAP, Arvind Kejriwal, reagiu levantando várias promessas que ele disse que o governo central não cumpriu e devido às quais o desenvolvimento de Delhi foi interrompido. Ele disse que o Primeiro-Ministro só está interessado em abusar dele, e que a AAP ainda está a trabalhar com o Centro em diferentes projectos de desenvolvimento, uma vez que o Centro governa metade de Deli, pois não é um estado completo, para o benefício do povo de Delhi. Délhi. .