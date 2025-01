Eleições para a Assembleia de Delhi: BJP ataca Kejriwal com música, pôster em ‘Sheesh Mahal’

O presidente do Delhi BJP, Virendra Sachdeva, discursa em uma coletiva de imprensa em Nova Delhi em 11 de janeiro de 2025. Foto: X/@BJP4Delhi

O BJP lançou no sábado (11 de janeiro de 2025) uma música e um pôster sobre ‘Sheesh Mahal’, intensificando seu ataque ao supremo da AAP, Arvind Kejriwal, sobre a questão da corrupção antes das eleições para a Assembleia em 5 de fevereiro.

A canção “Sheesh Mahal” e um pôster intitulado “Aapda-e-Azam” foram divulgados durante uma coletiva de imprensa do presidente do Delhi BJP, Virendra Sachdeva.

“A pessoa que chegou ao poder para mudar e cuidar de Delhi mudou seu próprio caráter e comportamento. O povo de Delhi está em busca de desenvolvimento, enquanto Kejriwal abusa deles fazendo perguntas”, disse Sachdeva.

Ele disse que a música lançada narra a história de “corrupção” do Sr. Kejriwal e do “Sheesh Mahal” preparado com o dinheiro dos contribuintes.

“Sheesh Mahal” é um apelido político usado pelo BJP para designar o bangalô 6 da Flagstaff Road, anteriormente ocupado por Kejriwal como ministro-chefe de Delhi, para acusá-lo de “corrupção”.

A AAP respondeu ao BJP citando despesas com a residência e o avião utilizados pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

Antes das eleições para a Assembleia, Modi atacou recentemente Kejriwal no “Rally Parivartan” em Rohini, por “Sheesh Mahal” e apelidou o AAP de “Aapda” (desastre) para Delhi, pedindo sua substituição pelo BJP em força.

O jornal “Aapda-e-Azam” mostrou a imagem photoshopada do Sr. Kejriwal em um traje imperial mogol.

“As pessoas costumavam visitar os palácios dos Mughals durante o seu governo. O Sheesh Mahal construído por Aapda-e-Azam (Kejriwal) de Delhi é uma mancha na cidade”, acusou Sachdeva.

As disputas políticas entre o governista AAP e o oposicionista BJP intensificaram-se faltando apenas algumas semanas para as eleições para a Assembleia de 70 assentos em Delhi, em 5 de fevereiro.