Eleições para a Assembleia de Delhi em 2025: o primeiro-ministro Narendra Modi discursa no comício parivartan em Rohini, Nova Delhi

O primeiro-ministro Narendra discursa em um “Rally Parivartan” nas próximas eleições para a Assembleia de Delhi no Japani Park, Rohini, em Nova Delhi, em 5 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Shiv Kumar Pushpakar.

O primeiro-ministro Narendra Modi acusou no domingo (5 de janeiro de 2025) o governo da AAP em Delhi de desperdiçar uma década lutando com o Centro e instou o povo da capital nacional a dar ao BJP a chance de torná-lo uma cidade do futuro.

O Primeiro-Ministro também garantiu que nenhum esquema de bem-estar público seria interrompido se o BJP chegasse ao poder, mas o governo do partido eliminaria a corrupção na sua implementação.

Dirigindo-se a um comício na área de Rohini, Modi chamou o governo da AAP de um “desastre” que atingiu Delhi e afirmou que o BJP daria início a mudanças.

“Somente quando este ‘aapda (desastre)’ for resolvido em Delhi, o duplo motor do desenvolvimento entrará em ação”, disse Modi.

O primeiro-ministro disse que o Centro vem desenvolvendo estradas em Delhi, expandindo a rede de metrô, iniciando o Sistema Regional de Trânsito Rápido Namo Bharat e administrando grandes hospitais.

“No entanto, no momento em que você sai de uma estação de metrô, você pode ver estradas cheias de buracos e esgotos transbordando. Em algumas áreas, até motoristas de carros e táxis se recusam a dirigir devido aos longos engarrafamentos”, disse.

“Nos últimos 10 anos, Delhi testemunhou um governo estadual que é nada menos que um ‘aapda (desastre)’! Os habitantes de Delhi perceberam isso. Apenas uma voz ressoa em Delhi: ‘Você não vai dizer nada, você vai continuar mudando. (não tolerará desastres, trará mudanças)”, disse Modi.