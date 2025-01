Eleitores esclarecidos fortalecem a democracia: Presidente Murmu

O presidente Draupadi Murmu discursa em evento no 15º Dia Nacional do Eleitor, em Nova Delhi, sábado, 25 de janeiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Os eleitores devem ter a determinação de superar a estreiteza de espírito, a discriminação e os incentivos ao exercerem o seu direito de voto, além de terem fé na democracia, disse o Presidente Draupadi Murmu no sábado, 25 de janeiro de 2025.

Leia também | Evite narrativas falsas e campanhas divisivas: CEC para partidos políticos

Eleitores esclarecidos fortalecem a democracia, disse ele ao discursar no evento do 15º Dia Nacional do Eleitor na capital nacional.

Proferindo seu discurso na presença do Ministro do Direito da União, Arjun Ram Meghwal, do Comissário Eleitoral Chefe Rajiv Kumar, dos Comissários Eleitorais Gyanesh Kumar e SS Sandhu e de representantes de partidos políticos, ele elogiou o painel de votação por usar novas tecnologias e o software mais recente para melhorar e melhorar e melhorar, tornando o processo de pesquisa mais transparente.

Leia também | Uttar Pradesh desempenhando um papel importante no desenvolvimento económico e espiritual do país: Presidente Murmu

O presidente disse estar confiante de que a democracia indiana continuará a dar exemplos para a comunidade global.

“Além de terem fé na democracia, os eleitores devem ter a determinação de que irão superar a estreiteza de espírito, a discriminação e os incentivos enquanto exercem o seu direito de voto… eleitores esclarecidos fortalecem a democracia”, disse ele.

O Dia Nacional do Eleitor é comemorado há 15 anos para marcar o início da Comissão Eleitoral em 25 de janeiro de 1950, um dia antes de a Índia se tornar uma república.