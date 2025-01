Elenco da 11ª temporada do 90 Day Fiance: todos os novos casais e grupos listados

Noivo de 90 dias está prestes a lançar sua décima primeira edição. Os criadores lançaram o primeiro trailer da nova temporada apresentando todos os casais. Além do novo casaisa 11ª temporada contará com um conjuntoisto é, três pessoas em um relacionamento. Então, quem são os novos casais e grupos que se juntam ao elenco da 11ª temporada do Noivo de 90 dias?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os novos casais da próxima temporada do reality show.

Lista de todos os novos casais que se juntaram ao elenco da 11ª temporada do Noivo de 90 dias

Aqui está uma lista de todos os novos casais que se juntam ao elenco da 11ª temporada do 90 Day Fiancé (via Entretenimento semanal).

Mahdi e Stevi

Mahdi é natural de Teerã, Irã, enquanto Stevi é natural de Hattiesburg, Mississippi. A história de amor deles começou nas aulas de inglês online onde Stevi ensinava Mahdi. A dupla professor-aluno se apaixonou e Stevi quis se casar com Mahdi nos Estados Unidos.

Porém, o clima político acaba sendo um obstáculo na história de amor. A chegada de Mahdi a um novo lugar fez com que Stevi sentisse saudades de casa e se preocupasse com o futuro juntos. Será interessante ver como o relacionamento deles se desenvolve.

marca e minha

Mark, de West Ossipee, NH, é um piloto divorciado de 59 anos e Mina é uma modelo parisiense de 34 anos. A história de amor deles prova que a idade é apenas um número e que o relacionamento deles se fortaleceu com o nascimento da filha. Mini quer se mudar para os EUA, mas precisa deixar temporariamente o filho para trás até que o processo do passaporte seja concluído. A história de amor de Mark e Mina tomou um rumo complicado, já que esta última tem que lidar com a ausência do filho e sem vínculos com a família do primeiro.

Juana e Gregório

O próximo casal é Gregory e Joan, cuja história de amor começou durante férias em Uganda. Os dois são completamente diferentes no amor: Joan é diretora de uma ONG voltada para cuidadores, enquanto Greg luta para conseguir um emprego estável e mora com sua mãe dominadora. Quando o casal começa a morar junto, Joan quer que Gregory leve sua carreira a sério para manter o relacionamento.

Matt, Amani e qualquer um

Pela primeira vez no programa, haverá um relacionamento de três ou um casal. O casamento de Amani e Matt está indo bem, mas eles estão curiosos para explorar parceiros fora do casamento. Os dois logo se apaixonaram por Any, iniciando um romance a três que já dura um ano. No entanto, Matt e Amani devem se separar agora para que um deles possa ficar com Any para sempre.