Elenco da 2ª temporada de One Piece encontra seu macaco D. Dragon e muito mais

A Netflix está expandindo o uma pedaço O elenco da 2ª temporada, com a adição de três novos atores, interpretará personagens principais na próxima edição da bem-sucedida adaptação live-action. Isso inclui Rigo Sánchez (Outerbanks), que foi escalado para interpretar o papel do misterioso pai de Luffy, Monkey D. Dragon, que, na série original do mangá, é conhecido como o líder do Exército Revolucionário.

Quem mais se juntará ao elenco da 2ª temporada de One Piece?

Além de Sánchez, Yonda Thomas (Redenção) e James Hiroyuki Liao (Presumido Inocente) também foram escalados para a 2ª temporada de One Piece para os respectivos papéis de Igaram e Ipponmatsu. No mangá e anime originais, Igaram foi apresentado como o leal guarda da Princesa Vivi que a acompanhou durante uma missão secreta. Enquanto isso, espera-se que Ipponmatsu seja apresentado durante o arco de Loguetown como o dono da loja de armas que dará a Zoro suas novas espadas.

A adaptação live-action da amada série de mangá de Eiichiro Oda é dirigida por Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp e Taz Skylar como Sanji. O show é escrito e produzido por Steven Maeda (Arquivo X) e Matt Owens (Agentes da SHIELD), com Owens e Joe Tracz atuando como showrunners da 2ª temporada.

A 2ª temporada contará com os Chapéus de Palha finalmente se aventurando nos mares perigosos e incomuns da Grand Line. A próxima edição também apresentará novos personagens, incluindo Joe Manganiello como Crocodile/Mr. 0, Lera Abova como Miss All Sunday/ Nico Robin, Charithra Chandran como Miss Wednesday/ Princesa Vivi, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Katey Sagal como Dr. como Miss Valentine, Daniel Lasker como Mr. 9, Werner Coetser como Dorry, Brendan Murray como Brogy, Clive Russell como Crocus, Callum Kerr como Smoker, Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Mark Harelik como Dr.

(Fonte: Variedade)