Elenco da 3ª temporada de Silo adiciona Jessica Henwick de Iron Fist e Ashley Zukerman de Designated Survivor

A Apple TV + contratou oficialmente a estrela do Iron Fist, Jessica Henwick, e a estrela do Designated Survivor, Ashley Zukerman, para se juntarem ao grupo. Silo Elenco da terceira temporada da próxima edição do aclamado drama de ficção científica. Isso acontece depois de um mês desde que o programa foi renovado por duas temporadas da Apple TV +.

Henwick fará o papel de Helen, descrita como uma repórter inteligente. Enquanto isso, Zukerman interpretará um jovem congressista faminto chamado Daniel. No momento, mais detalhes sobre o enredo do próximo capítulo ainda estão sendo mantidos em segredo.

Quem está no elenco da 3ª temporada de Silo?

Silo foi escrito e criado pelo showrunner Graham Yost baseado na série de romances pós-apocalípticos de mesmo nome de Hugh Howey. A 3ª temporada contará com o retorno dos membros do elenco: Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz e mais.

“É a história das últimas dez mil pessoas na Terra, sua casa com quilômetros de profundidade protegendo-as do mundo exterior tóxico e mortal”, diz a sinopse. “No entanto, ninguém sabe quando ou por que o silo foi construído e quem tenta descobrir enfrenta consequências fatais. Ferguson interpreta Juliette, uma engenheira que busca respostas sobre o assassinato de um ente querido e se depara com um mistério muito mais profundo do que ela jamais imaginou, levando-a a descobrir que se mentiras não matam, mentiras, verdades, sim. .

A série tem produção executiva de Ferguson, Yost, Ben Brafman, Jon Midlane, Fred Golan, Cassie Pappas, Fred Golan, Ingrid Escajeda, Remi Aubuchon, Hugh Howey e Nina Jack. Os produtores são Aric Avelino, Ben Brafman e Joanna Thapa. Desde sua estreia em 2023, Silo recebeu críticas positivas da crítica e do público. Sua última temporada atualmente tem uma classificação quase perfeita do Tomatometer de 96% no Rotten Tomatoes.

