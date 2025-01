Elenco da 3ª temporada de The Wheel of Time adiciona Saw X Star e muito mais

Amazon MGM Studios contratou Synnøve Macody Lund (Ragnarok, Saw A roda do tempo Elenco da terceira temporada da próxima edição do drama de fantasia de sucesso. A série está programada para retornar em 13 de março de 2025 no Prime Video.

As descrições completas dos personagens dos novos membros do elenco estão listadas abaixo:

Melhindra de Lund: Um sobrevivente Malkieri que foi acolhido e criado pelo Taardad Aiel.

Faile Bashere de Bucceri: Uma ‘Caçadora do Chifre’ Saldeia, cujos esforços para localizar uma relíquia valiosa a levaram aos Dois Rios.

Bair de Coster-Waldau: O Sábio Ancião, que é o membro mais respeitado de Taardad Aiel. Sua autoridade e sabedoria são tidas em maior consideração até mesmo do que a do Chefe do Clã. Além de poder canalizar o Poder Único, ele tem acesso a uma habilidade ainda mais mística.

Melaine de Gunnarsdóttir: Uma sábia do Taardad Aiel. Apesar de não conseguir canalizar, ele consegue acessar um poder mais místico.

Rhuarc de Landberg: O respeitado chefe do clã Taardad Aiel. Tendo passado no teste Rhuideano para se tornar Chefe, ele é um dos poucos Aiel que sabe o que está por trás da névoa, embora esteja proibido de falar sobre isso.

Quem está no elenco da terceira temporada de The Wheel of Time?

The Wheel of Time é desenvolvida e produzida por Rafe Judkins, que também atua como showrunner. A 3ª temporada é dirigida por Rosamund Pike como Moiraine Damodred, Daniel Henney como al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski como Rand al’Thor, Zoë Robins como Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden como Egwene al’Vere, Marcus Rutherford como Perrin Aybara e Dónal Finn como Mat Cauthon.

O elenco adicional inclui Ceara Coveney como Elayne Trakand, Kate Fleetwood como Leandrin Guirale, Natasha O’Keeffe como Lanfear, Ayoola Smart como Aviendha, Kae Alexander como Min Farshaw e muito mais. Também é produzido por Pike, com Harriet McDougal e Brandon Sanderson atuando como produtores consultores. A série de fantasia é uma produção da Amazon Studios e Sony Pictures Television.

“No final da 2ª temporada, após derrotar Ishamael, Rand se reúne com seus amigos em Falme e é declarado Dragão Renascido”, diz a última sinopse do programa. “Mas na 3ª temporada, as ameaças contra a Luz se multiplicam: a Torre Branca é dividida, o Ajah Negro corre livre, velhos inimigos retornam aos Dois Rios e os Renegados restantes estão caçando o Dragão… incluindo Lanfear, cujo relacionamento com Rand marcará uma escolha crucial entre a Luz e as Trevas para ambos. À medida que os laços com o seu passado começam a desmoronar-se e o seu poder corrupto fica mais forte, Rand torna-se cada vez mais irreconhecível para os seus aliados mais próximos, Moiraine e Egwene. Essas mulheres poderosas, que começaram a série como professoras e alunas, agora devem trabalhar juntas para evitar que o Dragão se transforme nas Trevas… custe o que custar.”

(Fonte: Prazo final)