Elenco de Dead Man’s Wire adiciona Colman Domingo ao thriller de reféns de Gus Van Sant

Colman Domingo se juntou ao elenco de fio de homem mortoo próximo thriller de reféns do diretor Gus Van Sant.

De acordo com o Deadline, Domingo encerrou recentemente suas cenas em The Running Man, de Edgar Wright, onde interpretará o apresentador do game show mais perigoso do mundo. Richard Dawson interpretou um apresentador de game show em The Running Man, de 1987, estrelado por Arnold Schwarzenegger.

A estrela de Domingo subiu em 2024 graças a papéis no cinema e na televisão. Domingo foi a atração principal de Sing Sing, da A24, um drama comovente sobre um grupo de homens presos que formam um grupo de teatro. Por seu papel como Divine G, Domingo deverá receber uma indicação de Melhor Ator no Oscar de 2025.

Domingo estrelou o programa de televisão conspiratório da Netflix, The Madness. Lançado em 28 de novembro de 2024, The Madness disparou para o top 10 das paradas e se tornou o programa número um da Netflix.

Quem está no elenco de Dead Man’s Wire com Colman Domingo?

Domingo se junta ao elenco de Dead Man’s Wire, que inclui Bill Skarsgård e Dacre Montgomery. De acordo com o slogan do filme, “Dead Man’s Wire segue um ex-incorporador imobiliário que toma como refém o banqueiro hipotecário que o ofendeu, exigindo US $ 5 milhões e um pedido de desculpas pessoal”.

Dead Man’s Wire é baseado na história de Tony Kirtsis, um residente de Indianápolis que manteve o corretor de hipotecas Richard O. Hall como refém em fevereiro de 1977. Kirtsis manteve Hall como refém com uma “linha do homem morto”, um fio conectado a uma espingarda apontada diretamente para Hall . cabeça.

Dead Man’s Wire marca o primeiro longa-metragem dirigido por Van Sant desde Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, de 2018. Austin Kolodney escreveu o roteiro de Dead Man’s Wire.

Os produtores incluem Cassian Elwes, Joel David Moore, Tom Culliver, Sam Pressman, Mark Amin, Remi e Noor Alfallah, Andrea Bucko, Matt Murphie e Paula Paizes.

As filmagens de Dead Man’s Wire começaram em Louisville, Kentucky.

(Fonte: Prazo final)