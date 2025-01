Elenco de Filhos de Sangue e Ossos: Viola Davis, Cynthia Erivo e mais juntam-se ao filme de fantasia

A Paramount Pictures finalmente anunciou o elenco principal de sua próxima adaptação cinematográfica de Filhos de sangue e ossobaseado no romance de fantasia mais vendido de 2018, de Tomi Adeyemi. O filme está previsto para estrear nos cinemas em 15 de janeiro de 2027 em IMAX.

“Em um reino de fantasia africano, uma jovem parte em uma missão para recuperar a magia que foi violentamente roubada de seu povo. “Ela e o irmão aliam-se à filha e ao filho do rei para lutar contra o seu governo brutal”, diz a sinopse oficial.

Quem está no elenco de Filhos de Sangue e Ossos?

Liderando o filme Filhos de Sangue e Ossos estão Untilo Mbedu (The Woman King) como Zelie, Amandla Stenberg (The Hate U Give) como Amari, Damson Idris (Snowfall) como Inan e Tosin Cole (Supacell) como Tzain. A fantasia de ação também estrelará os aclamados atores Viola Davis (The Woman King) como Mama Agba, Cynthia Erivo (Wicked) como Almirante Kaea, Idris Elba (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) como Lekan, Lashana Lynch (Bob Marley: One Love) como Jumoke e Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão) como Rei Saran.

O filme é centrado em uma jovem que ajudará a restaurar a magia em seu reino. Será dirigido por Gina Prince-Bythewood (The Woman King), que co-escreveu o roteiro com Adeyemi. A produção executiva é de Adeyemi, Matt Jackson e Reggie Rock Bythewood, com produção de Wyck Godfrey, Marty Bowen e Karen Rosenfelt.

Além disso, a vencedora do Oscar Regina King está atualmente em negociações para ingressar no elenco, junto com Diaana Babnicova e Bukky Bakray. Se o elenco for finalizado, King, Babnicova e Bakray desempenharão os respectivos papéis de Rainha Nehanda, Folake e Binta. A produção deverá começar na África do Sul nas próximas semanas.