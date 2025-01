Elenco de Pânico 7 adiciona Joel McHale à franquia de terror

Ele Grite 7 O elenco continua a crescer e o Deadline informa que Joel McHale está pronto para se juntar ao projeto de terror.

McHale fará o papel de Mark Evans, marido de Sidney Prescott, de Neve Campbell. Isso completa a família Prescott com a estreante Isabel May, que fará o papel da filha de Prescott.

McHale é mais conhecido por seu trabalho no mundo da comédia, tendo estrelado a comédia da NBC Community e também apresentador do E! noticiário The Soup por 11 anos, de 2004 a 2015. No entanto, McHale já se interessou pelo mundo do terror antes, tendo aparecido em Deliver Us from Evil de 2014 e It’s a Wonderful Knife de 2023. Mais recentemente, ele estrelou a série de comédia da Fox. Controle de Animais.

Quem mais está no elenco de Pânico 7?

As informações sobre o próximo filme estão sendo mantidas em segredo por enquanto, mas McHale se juntará a um elenco que continua a crescer. Ao lado de McHale e Campbell, Pânico 7 também verá o retorno de Courteney Cox à franquia, enquanto ela repete seu papel como Gale Weathers.

Mason Gooding também retornará à franquia como Chad Meeks-Martin. A estrela de 1883, Isabela May, também assinou contrato para interpretar o papel da filha de Sidney Prescott. McKenna Grace, Asa Germann, Sam Rechner, Celeste O’Connor e Anna Camp também se juntaram ao elenco do filme.

O caminho para Pânico 7 foi um pouco difícil. No início deste ano, o Spyglass Media Group demitiu Melissa Barrera da franquia por se manifestar contra o conflito Israel-Palestina. conversando com O repórter de HollywoodBarrera lembrou como foi difícil o momento.

“É definitivamente difícil, porque eu estava com a mente muito nebulosa, mas tive muita sorte”, disse Barrera. “Tive muito apoio das pessoas ao meu redor: minha equipe e especificamente meus publicitários, eles simplesmente me apoiaram.”

Pouco depois da demissão de Barrera, Jenna Ortega também deixou Pânico 7 antes de Christopher Landon anunciar que não dirigiria mais o filme em dezembro de 2023. Com isso, o próximo projeto será dirigido por Kevin Williamson, que escreveu o roteiro. para o Pânico original e sua sequência.

(Fonte: Prazo final)