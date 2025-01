Elenco de The Running Man: Colman Domingo se junta a Glen Powell no filme de Edgar Wrightc

Indicado ao Oscar Colman Domingo assinou oficialmente para aderir O homem correndo elenco da próxima adaptação cinematográfica do romance de suspense distópico de Stephen King de 1982, a Paramount Pictures lançará o filme nos cinemas em 7 de novembro de 2025.

Domingo fará o papel de Bobby Thompson, que será o anfitrião do jogo titular. Isso marca o mais recente grande projeto cinematográfico do aclamado ator, depois de mais de um ano desde que ele estrelou Rustin e The Color Purple. Em seguida, ele será visto no filme de aventura de ficção científica da Netflix, The Electric State, com Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Domingo também deverá repetir seu papel na tão aguardada terceira temporada de Euphoria, da HBO.

Quem está no elenco de The Running Man?

Domingo se juntará à estrela de Everyone But You e Twisters, Glen Powell, que liderará o elenco como o personagem que participa de um reality show de sobrevivência na vida real criado pelo governo. O elenco também inclui Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, Katy O’Brian, Karl Glusman, Daniel Ezra, Jayme Lawson, Emilia Jones, William H. Macy e mais.

“A história gira em torno de um homem desesperado, que precisa de dinheiro para sua filha doente, e que se junta ao programa mais popular, The Running Man, no qual equipes de assassinos perseguem os competidores”, diz a sinopse. “Quanto mais tempo um competidor sobrevive, mais dinheiro ele ganha. Mas como os produtores e assassinos da série irão descobrir, este homem desesperado irá quebrar todas as regras e expor os segredos obscuros da série.”

O remake de Running Man é dirigido por Edgar Wright, que co-escreveu o roteiro com Michael Bacall. É produzido por Wright, Simon Kinberg, Leo Thompson, Audrey Chon e Nira Park, com James Biddle e George Linder atuando como produtores executivos. O romance de King foi adaptado pela primeira vez como filme em 1987, estrelado por Arnold Schwarzenegger.

(Fonte: Prazo final)