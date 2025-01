Elenco Lucky: Timothy Olyphant se junta à minissérie Anya Taylor-Joy

O candidato de Emmy, Timothy Olyphant (Justified) assinou assinou para se juntar ao Sortudo Elenco para a próxima minissérie da Apple TV+Drama Criminal. Será baseado no melhor romance de Marissa Stopy de Melhor Nome de Mesmo Nome.

Olyphant interpretará o pai do personagem titular John. Além da Lucky, Olyphant está atualmente ligado à estrela em dois programas mais próximos, incluindo o drama de ficção científica de FX Alien: Earth com Sydney Chandler e Apple TV+Rambler Sports Comedy com Owen Wilson.

Quem está no elenco de sorte?

Lucky Will estrelará o vencedor do Globo de Ouro Anya Taylor-Joy como Lucky e Oscar Annette Bening nomeado como líder da Máfia da Priscilla. O próximo drama criminal é criado e produzido por Jonathan Tropper. Além de liderar o elenco, Taylor-Joy também é uma produção executiva por meio de seu Banner Ladykiller, juntamente com Reese Witherspoon e Lauren Neustadter para a Hello Sunshine.

“A minissérie segue uma jovem que deixou para trás a vida do crime em que ela foi criada anos atrás, mas agora ela deve abraçar seu lado mais escuro e criminoso da última vez em uma tentativa desesperada de escapar de seu passado”, lê o Sinopse oficial.

Isso marca a última colaboração de Taylor-Joy com a Apple TV+, depois de trabalhar juntos no próximo filme de ficção científica de gênero, The Gorge. Além da Lucky, Taylor-Joy também está atualmente anexado para liderar a série de suspense da Netflix como matar sua família, com base no romance mais vendido de Bella Mackie com o mesmo nome. Em seguida, também será visto no filme de comédia de sacrifício de ação de aventura, com Chris Evans e Salma Hayek.

(Fonte: Prazo final)