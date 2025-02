Eles capturam deixando os cães em Puebla; Eles estão procurando a pessoa endividada Vídeo

O caso de abuso de animais está preso nas ruas Puebla Capital, onde a mulher foi gravada enquanto deixava dois cães na colônia San José Xilotzingo.

O vídeo mostra como a pessoa está no comando, que viajou em um veículo cinza, descendente de sua unidade, abriu a porta de colaboração e abaixou para um dos filhotes. Então ele o levou alguns metros na frente e voltou a outra lata, repetindo a mesma ação. Então, comEle localizou um carro novamente e se mudou para fora do lugarDeixando os animais completamente sem teto.

Imagens causaram indignação nas redes sociais, especialmente porque Os cães tentaram correr atrás de um veículo Para alcançar, sem sucesso. Agora, os usuários pedem ajuda para identificar as mulheres, porque sua ação pode ser considerada abuso.

Um dos cães morreu depois de sair

Os vizinhos dos bairros de Xilotzingo intervieram rapidamente para proteger os cães e impedi -los de atravessá -los. No entanto, foi confirmado mais tarde Um deles morreu, que intensificou o pedido de justiça em redes sociais.

Até agora, até Instituto de Bem -Estar Animal Nem as autoridades municipais ou estaduais emitiram uma atitude sobre o caso. No entanto, os usuários da Internet solicitaram que a identidade da pessoa responsável pelo veículo ou seu rosto fosse identificada.

O estado de Puebla tornou -se o foco da atenção dos casos de abuso de animais e da dureza nos últimos meses. Recentemente, o caso OssoO cachorro foi atacado no Tehuacán, que sofreu as fraturas depois de receber a pedra. Nesse caso, o agressor já foi preso, embora nenhuma sentença tenha sido emitida.

Além disso, em municípios Coxcatlán e Santiago Miahuatlán Animais de estimação maciços foram registrados. No último caso, pelo menos 10 cães e dois gatos foram mortos após bêbados.

