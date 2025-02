Eles encontram um corpo de calipped dentro de um táxi em Veracruz

Táxis de bombeiros nas ruas Minatitlán, Veracruzdeixou um corpo calcinado e algumas perguntas sobre o que poderia ter acontecido.

Esse fato aconteceu na segunda -feira de manhã na colônia de trabalho Minatitlán.

O relatório do governo relata que a unidade era um Táxi marcado com o número econômico 2083Ele queimou em Almoned Almoned Almoned Almoned com Díaz Mirón.

Os vizinhos relataram que o veículo foi incendiado e também disparou um perfume estranho.

Os bombeiros chegaram para sufocar as chamas e as autoridades entenderam que havia cadáver Se ele supostamente foi queimado, mas que ele também apresentou a deterioração, eles assumem que estava podre quando o veículo foi queimado.

As autoridades assumem que o autor ou os autores tentaram excluir evidências a esse fato e é por isso que atenderam a fogo.

JCS