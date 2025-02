Eles não lhe dirão essas verdades sobre energia nuclear.

Os cientistas discutem os riscos para a saúde da radiação desde o final do século XIX, quando a radioatividade foi descoberta pela primeira vez. Hoje, com demanda de eletricidade crescente e empresas de IA chorando por suas próprias plantas nuclearesde pequenos projetos de reatores modulares até Novas construções nucleares gigantesEsse argumento centenário está em andamento.

Mas agora é principalmente uma batalha entre os cientistas, por um lado, e a indústria nuclear, os políticos que pressionam e os meios crédulos, por outro.

Atualmente, os cientistas são afogados. O governo Biden propôs triplicar a capacidade nuclear dos Estados Unidos até 2050, e o presidente Trump é percebido como favorecer a expansão nuclear também. Embora Revisões de estudos e livros revisados ​​por colegas Mostrando os efeitos nocivos da radiação, há uma negação persistente que parece impermeável à verificação dos fatos.

O governo dos Estados Unidos levou até este século em finalmente Admita que a radiação matou trabalhadores em plantas de armas nucleares. Para o Congresso, a compensação por eles ainda é politicamente radioativa: os legisladores Não poderia ser reauterizado A lei de compensação de exposição à radiação que expirou em 2024. A cobertura da mídia repete cada vez mais os pontos de conversa dos porta -vozes da indústria nuclear, que afirmam que ele terá que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que Pare ao lado de resíduos nucleares por um ano Para obter tanta radiação quanto ter uma radiografia, ou que Comer uma banana Dá tanta exposição à radiação como viver ao lado de uma usina nuclear.

Esta é uma desinformação perigosa em uma longa linha de desinformação perigosa.

Depois que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas no Japão, o diretor do projeto de Manhattan, general Leslie R. Groves, desacreditou relatórios de doenças de radiação, como “Propaganda japonesa. “Mais tarde, quando ele teve que admitir sua existência, Groves enganou o Congresso e o público dizendo que era” uma maneira muito agradável de morrer.

Disseminar tais mentiras é bastante ruim. O que é ainda pior é que a verdade da questão foi ativa e deliberadamente suprimida.

Os cientistas que primeiro ousaram expor danos por radiação (câncer, defeitos congênitos, impactos desproporcionais nas mulheres –Haveria seus fundos e dados apreendidos e sofreram um ostracismo e vilice profissional.

No entanto, suas primeiras descobertas científicas foram amplamente reivindicadas. Agora está bem estabelecido que a exposição à radiação ionizante tem Impactos adversos à saúdeafetando o coração, pulmões, tireóide, cérebro e sistema imunológico, causando distúrbios sanguíneos, cataratas, tumores malignos, queloides e outras condições crônicas. Causa devastação genética que pode causar câncer, disfunção de órgãos e distúrbios imunes e metabólicos. Crianças e mulheres grávidas são particularmente vulnerável.

Também foi demonstrado que a radiação ionizante afeta desproporcionalmente mulheres e meninas, Com o mais jovem mais afetado. A etnia e outros fatores além do sexo biológico e da idade podem ser fatores contribuintes ou compostos. Há também um crescente corpo de evidências de que a radiação tem Impactos transgeneracionais.

Enquanto isso, os reguladores estabelecem limites de dose para a exposição à radiação que voa contra evidências. Esses limites pretendem estabelecer um nível “seguro” de exposição à radiação, ignorando os pesquisadores de radiação que há muito tempo enfatizam Não há nível seguroComo qualquer exposição pode contribuir para impactos adversos à saúde.

De fato, tecnologias nucleares, incluindo reatores de energia civil, envenenaram grandes faixas de terra, e não apenas as áreas ao seu redor Chernobyl e Fukushimacujo césio radioativo contaminou Tóquio. A indústria nuclear dos Estados Unidos deixou um Legado de radiação durável em nosso ambienteMesmo em nossos Água e comidaQue os reguladores americanos mal conseguem rastrear efetivamente, muito menos remédio.

Mineração de urânio e as armas nucleares testes em particular e desproporcionalmente a terra indígena e os nativos americanos, que agravam os danos da colonização, exploração e marginalização nas comunidades já sobrecarregadas. As tecnologias nucleares fizeram e continuam a fazer Violência longa e lenta, especialmente para os pobres e marginalizado, deixando impactos ecológicos, saúde genética humana e durável.

Parece que não podemos manter essas verdades inconvenientes em nossas cabeças, mais, uma vez que os lobistas nucleares bem financiados e seus objetivos governamentais direcionaram nossa atenção repensando a energia nuclear como chave para combater as mudanças climáticas.

Esta é uma falácia. Na verdade, há muitas evidências que mostram o contrário, que é baseado na energia nuclear, na verdade piorar as mudanças climáticase Sobre a verdadeira solução climática de energia e eficiência renováveis. Até o escritório de responsabilidade do governo Ele ligou para a Comissão Reguladora Nuclear por sua recusa sem sentido em considerar o crescente perigo de operar usinas nucleares no meio das mudanças climáticas. Mas nada disso impediu a contagem O mito do nuclear como estratégia climática e outras grandes mentiras Sobre isso.

Talvez as maiores mentiras sobre o nuclear provisório de Eisenhower em 1953 “Átomos por pazDiscurso, uma aposta cuidadosamente elaborada para re -dendenius a tecnologia nuclear como pacífica após os ataques atrozes de 1945 Hiroshima e Nagasaki. Os átomos de paz prometeram tornar a eletricidade “barata demais para medir” e “tornar os desertos florescer”, enquanto escondia deliberadamente a verdade de que a nuclear era completamente não compatível e não remotamente economicamente viável como fonte de energia. A energia nuclear civil era uma má direção da verdadeira agenda da construção de centrais nucleares, que era para Ajudar a fornecer o complexo de armas nuclearesProduzindo plutônio enriquecido como matérias -primas para bombas nucleares na corrida armamentista florescente.

Hoje, as armas nucleares são Ainda é a agenda oculta e a justificativa secreta Por trás da indústria de energia nuclear sem sentido. Ele Raça -ares -arescleares ressurgentes É a verdadeira razão pela qual Muitas dezenas de bilhões em subsídios federais (US $ 53,5 bilhões na lei de redução da inflação Solo, além de milhares de milhões em subsídios estaduais) estão apoiando o setor de energia nuclear completamente incompreciável e por que muitos milhões de milhões de dinheiro dos contribuintes agora estão jogando corporações que empurram quiméricos e nucleares “avançados” nucleares e nucleares e nucleares e nucleares e nucleares e nucleares “avançados” e nucleares e nucleares e nucleares ” não -econômicoAssim, sujoAssim, imperfeição Pequenos reatores modulares (SMRs).

Mas alguns estão voltando, como nações indígenas e defensores do interesse público no sudoeste de Washington, onde Amazon está pressionando para construir SMRS Para alimentar seu negócio de IA, provisão de seus impactos negativos e custos proibitivos.

De todos os perigos de Boosterismo nuclear imprudenteO mais insidioso é a desinformação oculta e a nega os danos nucleares, presentes e futuros e exageram bastante seus benefícios. Essas são as táticas perenes da indústria nuclear. Eles treinam em sua história e estão recebendo tração novamente hoje.

Mas eles podem ser neutralizados com o sol, ambos do tipo que alimenta as energias renováveis ​​reais com as quais o nuclear não pode competir, e o tipo que expõe suas prevaricações e está com evidências científicas e escrutínio público.

Cindy Folkers é o especialista em radiação e risco à saúde da NGOD Nuclear, e co -autor com Ian Fairlie of the New Book “Cientistas que nos alertam sobre os perigos da radiação. “ Amanda M. Nichols, Ph.D. Ele é um pós -doutorado estudiosos do Programa de Estudos Ambientais de Santa Barbara da Universidade da Califórnia e editor -gerente da Pare Review Jornal de Religião, Natureza e Cultura.

