Eles removem câmeras secretas para vigilância por vídeo em mais de 30 colônias Culiacán

Várias autoridades descobriram e garantiram 305 Câmeras de vigilância por vídeo, supervisionando o crime organizadoE colocado em mais de 32 colônias na cidade Culiacán, Sinaloa.

As operações começaram em 20 de fevereiro de 20 de fevereiro por mês após o seguro da casa na área de Las Quintas, que é usada como um centro de observador semelhante ao C4, onde algumas pessoas foram presas.

A maioria das câmeras foi descoberta em instituições comerciais e vias públicas, principalmente em telefones, iluminação ou postes elétricos.

As autoridades retiram câmeras das colônias, Infonavit Humaya, San Francisco, Santa Fe, São Francisco, São Francisco, 6 de abril, Los Angeles, Los Angeles, Lomas del Master, Stanza Albaterra, Vicente Lombardo Toledano, Alamitos, Alamitos I Lomas del Sol, norte da cidade.

Como Margarita, Providencia, Nueva Gallery, Antonio Toledo, 10. Maja, Villa Bonita, Lomas de San Isidro, Antonio Nacayama, Barrancos, Palmito e Adolfo Ruiz Cortines, no setor sul.

No entanto, há uma colônia que ainda não foi revisada, então eles não excluem que possa haver mais câmaras secretas, admitiu o governador de Rocha Moya.

Existem alguns quadrantes que ainda são revisados ​​com a probabilidade de ter câmeras “, disse ele.

O presidente do estado decidiu que essas câmeras estão associadas ao serviço de vigilância por vídeo, repetindo que todos os grupos criminais instalados.

Até agora, 189 câmeras com fio, 86 sem fio e 30 com vistas panorâmicas, zoom óptico e movimento remoto, além de 11 repertars da Internet, quatro antenas de rádio de microondas e equipamentos de banda larga.

Nas operações, elementos do Exército, da Guarda Nacional, da Polícia Estadual e da equipe do Gabinete do Ministério Público e do Gabinete do Procurador do Estado participaram.

JCS