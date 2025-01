Elle: Reese Witherspoon compartilha uma atualização do elenco de prequel legalmente loiro, data de início revelada

Reese Witherspoon revelou várias atualizações importantes para ElleOs próximos testes da série Legalmente Loira no Prime Video.

Em uma entrevista à People, Witherspoon discutiu o processo de elenco e compartilhou quando a série começa a produção.

“Estou muito animado. Começamos em março ”, disse Witherspoon. “Estou realmente empolgado porque estamos passando pelo processo de elenco neste momento, e estamos escolhendo quem vai tocar o jovem eu. É uma espécie de viagem.

Em Legalmente Loira, Witherspoon interpretou Elle Woods, a garota da Irmandade que vai a Harvard para recuperar seu ex -namorado. Ele acaba estudando para se tornar um advogado e descobrir sua nova independência. Witherspoon está encantado ao ajudar a encontrar a atriz que interpretará uma versão mais jovem de sua personagem.

“Também é muito emocionante ver essas jovens que são tão cheias de entusiasmo e emoção e completamente”, acrescentou Witherspoon. “Há tantos bons. Essa é a coisa difícil, porque há tantas pessoas boas para escolher.

Quem está envolvido na série de prequels legalmente Rubia Elle?

Em maio de 2024, o Prime Video anunciou que pediu a Legalmente Rubia Elle Series. De acordo com a sinopse da Amazon, “Elle segue Elle Woods no ensino médio, enquanto aprendemos sobre as experiências da vida que a formaram na jovem icônica mulher que conhecemos e amamos no primeiro filme legalmente loiro”.

A criadora Laura Kitrell será a showrunner e produtora executiva da Elle. Kitrell é mais conhecida por seu tempo como escritora e produtora executiva em Black Monday, Insegure e High School. Witherspoon concorrerá com Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky e Marc Platt. Olá Sunshine de Witherspoon, uma parte da Candle Media, e os estúdios da Amazon MGM produzirão Elle.

Lançado em 2001, Legalmente Loira se tornou um sucesso crítico e financeiro, arrecadando mais de US $ 141 milhões com um orçamento de US $ 18 milhões. Witherspoon recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por sua interpretação de Elle Woods. O sucesso do filme gerou uma sequência, legalmente loira 2: vermelha, branca e loira, e a produção de Broadway legalmente loira: o musical.

