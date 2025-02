Ellen Leyva fala sobre se aposentar do canal KABC-TV 7

Âncora de notícias popular Ellen Leyva Ele anunciou sua aposentadoria do canal de televisão KABC em Los Angeles em um discurso público recente feito em uma transmissão local. Desde que se tornou parte do ABC7 em 1995, Leyva trabalha na estação de notícias há quase 30 anos. Após o anúncio, muitos fãs e amigos avançaram para parabenizá -la. Aqui estão os detalhes da declaração de aposentadoria que Ellen Leyva deu recentemente no canal KABC7.

O que disse Leyva sobre sua aposentadoria?

Ellen Leyva, que atuou como repórter de saúde e apresentadora de notícias do canal de televisão KABC7, decidiu se aposentar.

De acordo com ABC7 NewsO apresentador de notícias transmitiu a decisão aos telespectadores quando ele ancorou o programa da tarde da estação de notícias. Leyva começou seu anúncio dizendo: “Depois de muita busca pela alma, sei que estou pronto para avançar e me concentrar na minha próxima grande aventura na vida. Embora isso não seja fácil, é algo em que tenho pensado há muito tempo. Estou realmente empolgado com o que se segue.

O clipe de anúncio de aposentadoria de Ellen Leyva também foi compartilhado pelo ABC7 em seus oficiais Instagram dirigir. O título dizia: “Depois de 29 anos incríveis no ABC7, nosso amado @abc7ellen leyva decidiu se aposentar”.

Em seu tempo no KABC7, Leyva também era o líder da equipe do canal da Aids Walk Los Angeles. Embora ele tenha anunciado sua aposentadoria, Leyva ancorará para o canal por algum tempo antes de sair. Fornecendo uma razão por trás de ficar por mais alguns meses após o anúncio, ele disse: “Estou ansioso para encontrar tantas oportunidades para dizer adeus à quantidade mais possível de você”.