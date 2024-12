Elon Musk apoia Johnson como presidente

Elon Musk apoiou na segunda-feira o presidente Mike Johnson (R-La.), Enquanto o principal republicano da Câmara tenta garantir apoio antes da votação presidencial de sexta-feira.

O voto de confiança do magnata da tecnologia veio após o endosso “completo e total” do presidente eleito Trump a Johnson naquele mesmo dia.

“Eu sinto o mesmo!” Almíscar escreveu em uma postagem em sua plataforma social X. “Eles têm meu total apoio.”

O apoio de Trump e Musk pode ser fundamental numa altura em que Johnson procura manter a sua posição como presidente com uma estreita maioria. O controle de Johnson sobre a Câmara foi questionado após uma difícil tentativa de última hora de aprovar o financiamento do governo no início deste mês.

O seu pacote de financiamento inicial de final de ano foi parcialmente torpedeado por Musk, que lançou uma cruzada de um dia inteiro contra o acordo X, por vezes partilhando ou publicando informações erradas sobre o projeto de lei.

Depois de Trump também se ter manifestado contra o projeto de lei, Johnson apressou-se em elaborar um novo acordo para evitar uma paralisação do governo que apaziguasse o presidente eleito e o bilionário, que se tornou um dos aliados mais próximos de Trump.

Após a proposta de financiamento inicial, o deputado Thomas Massie (R-Ky.) Disse que não apoiaria Johnson na próxima votação presidencial. Vários outros conservadores linha-dura, como o presidente do House Freedom Caucus, Andy Harris (R-Md.) e o deputado Andy Biggs (R-Ariz.), ainda não se comprometeram a apoiar Johnson.

No entanto, Trump ofereceu seu apoio a Johnson no final de uma longa postagem no Truth Social na segunda-feira.

“NÃO DESPERDIÇAMOS ESTA GRANDE OPORTUNIDADE QUE NOS DERAM”, escreveu o presidente eleito. “O povo americano precisa de alívio IMEDIATO de todas as políticas destrutivas da última administração.”

Johnson agradeceu a Trump e disse que estava “humilhado e humilde” por receber seu apoio.

“Juntos, cumpriremos rapidamente a sua agenda América Primeiro e inauguraremos a nova era de ouro da América”, acrescentou ele no X. “O povo americano exige e merece que não percamos tempo. Vamos trabalhar!

Fonte