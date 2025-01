Elon Musk diz aos alemães para estarem “orgulhosos”

O bilionário disse aos apoiadores da direita AFD para rejeitarem sua “culpa” no passado

O bilionário da tecnologia Elon Musk fez um discurso surpresa à campanha Alternativa para a Alemanha (AFD), dizendo aos apoiadores do partido de direita que os alemães não deveriam “Concentre-se na culpa do passado.”

A AFD iniciou a sua campanha eleitoral no sábado com um comício na cidade de Halle, onde a líder do partido, Alice Weidel, prometeu implementar uma dura política anti-imigração e acabar com a ajuda militar e financeira de Berlim a Kiev.

No entanto, antes de Weidel subir ao palco, Musk dirigiu-se ao público de 4.500 pessoas através de videoconferência, instando-os a rejeitar o multiculturalismo e a “Tenha orgulho da cultura alemã (e) dos valores alemães.”

“Os filhos não devem ser culpados dos pecados dos pais, muito menos dos avós”, “ Ele disse, numa aparente referência ao passado nazista da Alemanha. “Há muito foco na culpa do passado e precisamos seguir em frente” Ele acrescentou.













Musk deu o seu apoio à AfD em dezembro, chamando a direita de o único partido capaz “Preparando a Alemanha” e elogiando sua posição anti-imigração, enquanto ligava para o chanceler Olaf Scholz “Tolo incompetente.” O CEO da SpaceX organizou uma transmissão ao vivo com Weidel no início deste mês em sua plataforma X, reiterando que “Só a AFD pode salvar a Alemanha.”

No entanto, o magnata da tecnologia atraiu polêmica na semana passada, quando realizou o que seus críticos disseram ser uma saudação nazista enquanto se dirigia a apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington. Scholz respondeu afirmando que a liberdade de expressão não estava se expandindo na Alemanha “Apoiando posições de extrema direita.”

Após o discurso de Musk, Weidel apelou aos seus apoiantes para “Tornar a Alemanha grande novamente”, Um aceno aos Trumps “Tornar a América grande novamente” Lema da campanha.

Os alemães vão às urnas para eleger um novo governo em 23 de fevereiro. A AfD é atualmente eleita com cerca de 20%, à frente do Partido Social Democrata (SPD) de Scholz com 17%, mas atrás da União Democrata Cristã no centro (CDU) com 30%. Se a AFD superar as expectativas e emergir como o maior partido, é pouco provável que Weidel se torne chanceler, uma vez que todos os principais partidos da Alemanha descartaram a possibilidade de entrar numa coligação com a AFD.

No entanto, o líder da CDU, Friedrich Merz – que deverá tornar-se chanceler – disse na sexta-feira que o seu partido iria introduzir leis de imigração duras, mesmo que tivesse de contar com a AfD para aprová-las. Weidel acolheu este anúncio como “Boas notícias para o nosso país.”