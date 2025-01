Elon Musk fala sobre trazer de volta ‘Vine’ em meio à proibição do TikTok

Em meio ao drama da proibição do TikTok, Elon Musk sugeriu a possibilidade de trazer de volta Trepadeirao aplicativo onde a criação de conteúdo curto encontrou uma nova direção. O dono do X (antigo Twitter) deu a entender que estava “estudando” a possibilidade de reviver o app. A possibilidade do retorno do Vine poderia apresentar uma plataforma alternativa para os usuários do TikTok.

Elon Musk trará o Vine de volta?

O CEO da Tesla, Elon Musk, despertou esperanças de reintroduzir o Vine, o aplicativo OG onde os vídeos curtos encontraram seu apoio pela primeira vez. Se Musk não compartilhou muitos detalhes sobre seus planos. Mas respondeu à solicitação de um usuário em desconhecido para recuperar o Vine simplesmente dizendo: “Estamos investigando isso”.

Rus Yusupov, Dom Hofmann e Colin Kroll fundaram o Vine em 2012, e o Twitter, Inc. comprou o aplicativo quatro meses após seu lançamento. O Vine tinha mais de 200 milhões de usuários ativos três anos após seu lançamento.

No entanto, o aplicativo não sobreviveu enquanto competia com outras plataformas populares de mídia social, como Instagram e TikTok. O Twitter anunciou o encerramento oficial do Vine no início de 2017. O aplicativo foi colocado offline em 17 de janeiro de 2017.

Na ausência do Vine, o Instagram e o TikTok se tornaram as plataformas importantes que viram o surgimento do conteúdo de vídeo curto. Mais tarde, o YouTube entrou na corrida com os Shorts. Atualmente, o X não possui nenhum modelo separado que possa competir com o IG Reels. Portanto, o Vine pode adicionar um benefício X especial que os usuários estão ansiosos para experimentar.

Enquanto isso, o TikTok voltou a funcionar nos EUA após 14 horas indisponível. Dependendo da aplicação declaração oficialTrump desempenhou um papel crucial na revitalização do aplicativo no país. “De acordo com nossos prestadores de serviço, o TikTok está em processo de restauração do serviço. “Agradecemos ao presidente Trump por fornecer a clareza e garantia necessárias aos nossos prestadores de serviços de que eles não enfrentarão sanções por fornecerem o TikTok a mais de 170 milhões de americanos”, dizia parte da declaração.

A TikTok também destacou o impacto do aplicativo em “mais de 7 milhões de pequenas empresas” que usaram a plataforma para realizar diversas operações. A declaração diz: “É uma posição forte a favor da Primeira Emenda e contra a censura arbitrária. “Trabalharemos com o presidente Trump em uma solução de longo prazo que mantenha o TikTok nos Estados Unidos.”