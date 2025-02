Elon Musk não diz a verdade

Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo e não está perto. Dele Patrimônio líquidoEm grande parte baseada em sua propriedade das ações da Tesla e SpaceX, é quase US $ 400 bilhões. Em segundo lugar, sua gigante tecnológica Mark Zuckerberg, que vale aproximadamente US $ 140 bilhões a menos que Musk.

Somente a diferença entre Musk e Zuckerberg é maior que o produto interno bruto combinado do Quênia.

Parece mal que toda essa riqueza esteja nas mãos de uma pessoa, especialmente quando mais da metade do planeta Viva em menos de US $ 5 por dia. Em algum nível, Musk deve entender isso. Talvez seja por isso que ele passa tanto tempo tentando justificar sua opulência.

Uma maneira pela qual ele faz é mitologizar sua própria ética de trabalho. Uma questão comum na retórica de Musk é que ele obteve cada centavo de quase US $ 400 bilhões. Em seu auto -conceito público, Musk não é um bebê de fundo confiável. Au Contraire – Musk é um industrial resistente, um empresário que ganhou sua riqueza por meio de trabalho e persistência.

Nesse sentido, Musk recentemente recuperado Isso funciona 120 horas por semana. E ele pediu a seus funcionários no departamento de eficiência do governo que fizessem o mesmo.

Mesmo que Musk esteja sendo honesto e realmente funcione tanto, ainda é uma proposta sem sentido.

Você não deve levar os funcionários ao chão. Esses métodos provavelmente nem aumentarão a produtividade a longo prazo, pois os trabalhadores acabariam com a depressão rápida e provavelmente deprimidos. Em pouco tempo, eles não podiam trazer o melhor para o trabalho todos os dias, ortografia de fatalidade para qualquer escritório, no setor público ou privado.

Também é revelador que Musk contava literalmente triplicando a semana de trabalho padrão sem aumentar o salário. Isso mostra como os bilionários não se importam com os funcionários e alegremente pisarem os direitos trabalhistas para buscar seus próprios propósitos. Para Musk, os trabalhadores são engrenagens simples em sua máquina, não seres humanos com famílias que gostariam de ver ocasionalmente. O trabalho 120 horas por semana não permite. Solo (mal) deixa espaço para dormir.

Tudo isso seria muito ruim. Mas Musk também é um hipócrita e exigente que os funcionários do governo façam algo que ele não faz. Apesar do que ele diz, não há absolutamente nenhuma maneira de Musk funciona 120 horas por semana. Suas próprias palavras provam isso.

Enquanto apareceu no podcast de Joe Rogan, Musk ditado Durma seis horas todas as noites. Isso é 42 horas por semana. Como há 168 horas em uma semana, isso deixa apenas 126 para todas as atividades de vigília, apenas seis horas por semana não funcionam ou dormem.

Almíscar também reivindicações Sendo um dos 20 melhores jogadores do videogame “Devil” na Terra. O jogo é bastante popular, com milhões de jogadores mensais ativos. Dada uma competição tão rígida, Musk deve ter tido que gastar um tempo considerável para ganhar o ranking de elite.

Esse compromisso é quase impossível se Musk funcionar 120 horas por semana. Não teria mais de 51 minutos disponíveis diariamente para jogar o jogo, o que é uma estimativa generosa. Não leva em consideração o tempo que você gasta, no banheiro ou tentando produzir Mais filhos.

Isso simplesmente não seria suficiente para ganhar esse alcance. Muitos jogadores questionaram as reivindicações de Musk e acusado Ele pede outras pessoas para brincar em seu nome. Se for verdade, isso apenas destaca a afinidade de Musk por se beneficiar do trabalho de outras pessoas.

Mas há mais. Musk é viciado em X, a aplicação de redes sociais que possui. Muitas vezes, tweet mais de 100 vezes por dia (não incluindo retweets). Esse é um compromisso de tempo sério e joga mais dúvidas sobre o cronograma de trabalho hercúlea de Musk. Você simplesmente não pode dizer a verdade.

As mentiras aparentes de Musk demonstram como os ultra ricos farão todo o possível para justificar sua riqueza injustificável. Musk e companhia lhe dirão que são tão ricos porque trabalharam mais. Sem sentido. Como as pessoas presas em uma armadilha de pobreza, os bilionários são predominantemente produtos de circunstâncias.

O suor da sobrancelha não é o que inflou suas contas bancárias além do tamanho das economias nacionais. O capitalismo é, e o destino bruto é generosamente, mas arbitrariamente, recompensas.

Elias Khoury é estudante de direito da Universidade de Michigan, que escreveu para a Newsweek, Al Jazeera e outros. Possui pós -graduação em políticas públicas da London School of Economics.

Fonte