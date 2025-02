Elon Musk toma rédeas dos pagamentos do Tesouro dos EUA

Elon Musk e seus assistentes assumiram o controle do sistema de pagamento do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o que causa uma demanda que cobra ilegalmente o acesso a dados privados de milhões de americanos.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, lidera os esforços federais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob o departamento de eficiência do governo (DOGE).

O processo solicita que um juiz federal declare ilegal que Musk ou outros da DOGE obtenham informações pessoais sobre os contribuintes e bloqueie o Departamento do Tesouro de deixar isso acontecer.

“As pessoas que devem compartilhar informações com o governo federal não devem ser forçadas a compartilhar informações com Elon Musk ou seu ‘dux'”, dizia uma demanda apresentada em Washington por sindicatos e um grupo de defesa base.

“E a lei federal diz que eles não precisam fazer isso”.

Musk disse na segunda -feira (4 de fevereiro de 2025) em uma publicação X, a plataforma de redes sociais que possui, que a “única maneira de parar de fraude e desperdiçar dinheiro dos contribuintes é seguir os fluxos de pagamento e interromper as transações suspeitas para revisão”

“Naturalmente, isso faz com que aqueles que têm ajudado, incitando e recebendo pagamentos fraudulentos ficariam muito zangados. Que pena”, acrescentou.

O sistema de pagamentos salvos de perto lida com o fluxo de dinheiro do governo dos Estados Unidos, incluindo US $ 6 bilhões por ano para Seguro Social, Medicare, Salários Federais e outros pagamentos críticos.

O controle de almíscar do sistema de pagamento foi aprovado pelo secretário do Tesouro, Scott Best, e foi possível quando um funcionário de sua carreira foi colocado em licença administrativa na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) depois de se recusar a entregar acesso, de acordo com demanda.

Posteriormente, o funcionário se retirou do departamento, disse que uma fonte próxima ao assunto para a AFP e o processo confirmou.

O acesso de Best a informações de tesouro pessoal a Dege.

A Wired Magazine informou que Musk colocou jovens substitutos que trabalham para Doge em cargos importantes do governo, e sua equipe obteve acesso sem precedentes a sistemas de pagamento que geralmente se limitam aos funcionários da corrida.

Segundo relatos, os funcionários, entre 19 e 24 anos, também foram colocados no Escritório Federal de Gerenciamento de Pessoas, o Departamento de Recursos Humanos para Trabalhadores Federais.

Na semana passada, o escritório enviou um e -mail que ofereceu à maioria dos funcionários a opção de deixar o governo imediatamente com aproximadamente nove meses de pagamento de compensação, embora muitos especialistas jurídicos tenham alertado o pessoal que desconfiava da oferta.

‘Excitação garantida’

Trump no domingo (2 de fevereiro de 2025) elogiou Musk como “um grande custo”.

“Às vezes, não concordamos com isso e não iremos onde eu quero ir. Mas acho que ele está fazendo um ótimo trabalho”, disse o presidente.

Os legisladores democratas estão expressando profundas preocupações sobre os operadores políticos que têm acesso ao fluxo de dinheiro do governo dos Estados Unidos, dizendo que é equivalente a um poder ilegal.

“Eles estão pegando as ferramentas necessárias para um golpe de golpe”, disse o senador Ron Wyden, o principal democrata do Comitê de Finanças do Senado.

Elizabeth Warren, a classificação democrata no comitê bancário do Senado, criticou a medida como “extraordinariamente perigosa” e disse que representava um risco sistêmico para a economia.

“Estou alarmado que, como um de seus primeiros atos como secretário, parece ter entregue um sistema altamente sensível responsável pelos dados particulares de milhões de americanos e uma função -chave do governo, um multimilionário único e um número desconhecido de Seus fluidos não qualificados “, escreveu Warren em uma carta para BEMP.

Ele também disse que a margem de pessoal experiente neste canto crucial do governo “coloca o país em um risco maior de quebrar nossa dívida, o que poderia desencadear uma crise financeira global”.

Em X, Musk previu “emoção garantida” em resposta a uma posição que dizia que Dege descobriria uma “quantidade sem precedentes de fraude e corrupção em vários departamentos governamentais”.