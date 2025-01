Elsbeth 2ª temporada: Jordana Brewster e mais de Velozes e Furiosos juntam-se ao elenco no retorno da série CBS

Um ex-aluno de Velozes e Furiosos estará presente Elsbeth Temporada 2. Jordana Brewsterque recentemente estrelou o thriller Cellar Door, será ator convidado na segunda temporada da comédia dramática processual da CBS.

Elsbeth segue o advogado titular, um personagem descrito como habilidoso, mas pouco convencional, que trabalha com o NYPD para capturar os assassinos mais ricos de Nova York. Elsbeth Tascioni, interpretada por Carrie Preston, é baseada na personagem que aparece em The Good Wife and The Good Fight, da CBS.

Quem mais será o ator convidado na segunda temporada de Elsbeth?

Devido à boa recepção da primeira temporada, mais nomes se juntaram à série como convidados ao lado de Brewster. Ela interpretará Chloe, “uma consultora de estilo de vida normalmente encontrada nos braços de grandes apostadores na disputa bilionária”, de acordo com Prazo final. O veículo acrescentou que o personagem “fará qualquer coisa por seus clientes, até assassinato”.

Além de Brewster, Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show) será a estrela convidada na segunda temporada de Elsbeth como Marilyn, uma vidente profissional com dons sobrenaturais. Os dois se juntarão à atriz convidada anteriormente anunciada Alyssa Milano (Who’s the Boss?), que interpretará a “gostosa e sexy ex-princesa da máfia” Pupetta DeMarco.

“Elsbeth, uma advogada astuta, mas pouco convencional, usa seu ponto de vista único para prender criminosos brilhantes ao lado do NYPD”, diz o logline.

Elsbeth, criada por Robert e Michelle King, também estrela Carra Patterson (Turner & Hooch) como a jovem oficial da NYPD Kaya Blanke, Wendell Pierce (Jack Ryan de Tom Clancy) como Charles Wallace, Gloria Reuben (Reasonable Doubt) como Claudia Payne, Molly Price ( Mulher Biônica) como Detetive Donnelly, Micaela Diamond (Grotesquerie) como Detetive Edwards e muito mais.

Até agora, a comédia dramática contou com várias estrelas convidadas, incluindo nomes como Jesse Tyler Ferguson de Modern Family, Keegan-Michael Key de Wonka, Geneva Carr de Bull e Elizabeth Lail de Five Nights at Freddy’s, entre outros.

Elsbeth vai ao ar às quintas-feiras na CBS. Os episódios anteriores estão disponíveis para transmissão na Paramount +.