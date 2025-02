Em 13 aldeias de Uttarakhand, sânscrito que será usado na vida cotidiana

O governo de Uttarakhand nomeou uma vila em cada um de seus 13 distritos como um “Aldea Adarsh ​​(ideal)” para preservar e promover a antiga língua indiana, que também é a segunda língua do Estado, o Ministro da Educação do Estado Dhan Dhan Singh Rawat, disse terça -feira na terça -feira.

Qualificado sânscrito como ‘Devani(Língua dos deuses), Rawat disse que sua preservação e promoção era uma prioridade fundamental do governo.

“Fizemos os povos sânscritos de Adarsh ​​em cada distrito onde o idioma antigo será promovido de uma maneira que a nova geração está conectada às tradições da filosofia e conhecimento indianos através do sânscrito”, disse ele.

Diariamente sânscrito

O estado designou instrutores espaciais que treinarão os moradores dessas aldeias para se comunicar em sânscrito em suas vidas diárias. Os moradores serão motivados a recitar os versos dos Vedas, Puranas e Upanishads enquanto realizam vários ritos religiosos e incentivarão mulheres e crianças a cantar canções religiosas em sânscrito durante festivais e celebrações, disse o ministro.

“Os filhos das castas e tribos programados para estudar sânscrito serão incentivados a promover a harmonia entre as diferentes seções nessas aldeias”, acrescentou.

The authorities said that 13 villages have been declared as ideal Sanskrit villages Rudraprayag, Mukhem in Tehri in the Garhwal region, and Pandey in Nainital, Jainti in Almora, Kharkarki in Champawat, Urg in Pithoragarh, Sheri in Bageshwar and Nagla Tarai in UDHAM Singh Nagarh Nagarh Nagarh na região de Kumoon do estado.

O esquema foi conceituado pela primeira vez pelo governo do Partido Bharatiya Janata (BJP) sob o regime do ex -ministro de Trivendra Singh Rawat em 2019, com projetos piloto que começam nos distritos de Chamoli e Bageshwar.

O estado também possui mais de 100 escolas médias sânscritas.