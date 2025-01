Em armas! Da devolução dos bens de Helena Lim à nomeação de Jokowi como corrupto 2024

Jacarta – São quatro matérias do canal News que estão no foco do público da Indonésia e do mundo e que foram veiculadas no final de 2024, na última terça-feira (31/12/2024). Os quatro artigos dizem respeito à decisão de devolução dos bens de Helena Lim, à reconstituição do tiroteio policial contra os estudantes, à fila de polícias ligados a redes de droga e a questões internacionais relacionadas com o nome de Jokowi. Este é um resumo que fornece uma visão completa dos tópicos atualmente em debate acalorado:

1. O juiz manda o Ministério Público devolver os bens confiscados da luxuosa casa de Helena Lim e olha, aqui está o porquê

 Helena Lim em uma conferência.

O tribunal decidiu que os procuradores deveriam devolver os bens de Helena Lim, incluindo a sua casa e outros artigos de luxo, que tinham sido anteriormente confiscados num processo judicial.

“As provas em forma de terrenos e edifícios contidas nas provas número 11.2 e 11.4 foram devolvidas à arguida Helena. As provas em forma de relógio contidas nas provas número 10 foram devolvidas à arguida Helena. na mercadoria “o documento número 7.1 a 7.45 foi devolvido à ré Helena”, disse o juiz.

2. Reconstrução, polícia atira em estudantes para se defenderem de ladrões: isso é excessivo

 Reconstrução do caso de policiais atirando em estudantes em Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Semarang

A reconstrução feita por Aipda Robig Zaenudin do caso de tiroteio contra um estudante em Semarang revelou que esta acção foi considerada excessiva.

“As ações tomadas pela Aipda R foram excessivas. Este tipo de ações não devem ser realizadas, principalmente contra crianças, mesmo que sejam consideradas ladrões. “Esta situação não o colocou em perigo, por isso o uso de armas de fogo foi desproporcional”, disse o chefe de Relações Públicas da Polícia Regional de Java Central, Kombes Artanto, após a reconstrução.

3. Viral! Filas de policiais supostamente envolvidos em rede de tráfico de drogas em NTB

 Hasanah, também conhecido como Furacão NTB, desmantelou uma rede de tráfico de drogas em West Nusa Tenggara. Foto: VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

Na NTB, vários policiais são suspeitos de envolvimento em uma quadrilha de tráfico de drogas. Este caso tornou-se viral depois de relatórios públicos terem revelado práticas que envolviam agentes da lei como protectores de redes de narcóticos.

“De acordo com as ordens do Propam da Polícia Regional do NTB, todos os membros destacados para o Furacão NTB foram examinados pelo Propam da Polícia de Dompu. Não discriminamos”, disse o Chefe da Polícia de Dompu, AKBP Zulkarnain.

4. Jokowi nomeado a figura mais corrupta do mundo em 2024 pelo OCCRP

 O sétimo presidente da República da Indonésia, Jokowi, responde após ser demitido do cargo de membro do PDIP. Foto: VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)

Jokowi é um dos indicados na lista do OCCRP das figuras mais corruptas do mundo. A nomeação foi baseada em uma série de políticas e decisões que foram consideradas controversas durante o seu reinado.

“Solicitamos nomeações (votação) de leitores, jornalistas, juízes da Personalidade do Ano e outras partes da rede global do OCCRP. Os finalistas que receberam mais votos este ano foram: o presidente queniano William Ruto, o ex-presidente indonésio Joko Widodo, o presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu, a ex-primeira-ministra de Bangladesh Sheikh Hasina e o empresário indiano Gautam Adani”, escreveu o relatório do OCCRP.

