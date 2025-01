Em armas! Este homem matou um gato a tiros porque ele estava chateado porque ele havia urinado em seu carro, os internautas ficaram chateados

Jacarta – As redes sociais ficaram mais uma vez chocadas com uma ação cruel protagonizada por um homem contra um gato. O homem com as iniciais DD (45) teve coragem de atirar em um gato suspeito de ter urinado em seu carro.

Leia também: A notícia de que Agus Buntung será condenado a 12 anos de prisão por cometer assédio sexual, os internautas estão entusiasmados novamente!

Este incidente foi descoberto a partir de um vídeo enviado às redes sociais e imediatamente causou ressentimento entre os internautas. Este incidente ocorreu em East Kelapa Gading, norte de Jacarta.



Leia também: Um homem em Kelapa Gading matou um gato na cabeça a uma distância de 2 metros

No vídeo CCTV, DD atirou no gato com um rifle de ar porque o incomodava que ele urinasse com frequência em seu carro e o arranhasse. Infelizmente, ele admitiu que não sabia ao certo qual gato fez isso.

Além disso, DD atirou no gato de seu vizinho, chamado Timmy, de dentro de sua cerca, a uma distância de cerca de 2 metros. Naquela hora, o gato estava brincando na frente da casa deles e DD o matou com um tiro.

Leia também: Em armas! O dono dessa escola de reforço escolar foi preso após dizer que pagou para entrar na academia de polícia, internauta: O fato é que ele pagou

A polícia local interveio para investigar o caso. O chefe da polícia de Kelapa Gading, comissário da polícia, Seto Handoko Putra, disse que o motivo do perpetrador para atirar no gato na frente de sua casa foi porque ele estava incomodado com o fato de o gato urinar frequentemente em seu carro, e ele não sabia qual gato fazia isso com frequência.

“O gato morreu. Mas também não está claro. Ele não conseguiu explicar qual gato danificou o seu carro. Por isso, quando viu o gato em frente à sua casa, apenas brincou e atirou nele”, disse Handoko Putra, citado pela VIVA. de uma postagem no Instagram. @detik.jakarta Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

Devido a esta ação, a polícia confiscou um rifle de ar comprimido e 56 balas na casa do autor do crime. Sabe-se que DD foi acusado nos termos do artigo 302.º do Código Penal por abuso de animais com pena de 9 meses de prisão, bem como do artigo 406.º do Código Penal por danos a outros animais com ameaça de 2 anos e 8 meses . na prisão.

Além disso, foram solicitadas informações ao dono do gato para apoiar o processo legal. Este incidente é um lembrete da importância de manter a empatia para com outros seres vivos.

Como resultado, esse incidente fez com que internautas comentassem nas redes sociais. Alguns deles ficaram chateados com a ação do agressor, que teve que atirar em um gato inocente.

“É muito triste ver, se você não gosta de gatos, pelo menos não os machuque. Se você se incomoda com o gato de alguém invadindo seu território, conte ao seu vizinho.” escreveu comentários de internautas no upload discutindo o caso.

““O ser humano tem razão, os animais têm instintos, então não culpe o comportamento do animal, você tem que pensar em como evitar que o gato entre em casa, não apenas atirar nele assim, é triste ver o comportamento humano em relação aos animais” , outro internauta interveio.