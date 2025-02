Em Baires, o bairro do papa na ansiedade orando por ele

Entre o papa e o bairro de San José de Flores (ou Flores), há um sentimento muito especial na capital argentina de Buenos Aires, onde Jorge Bergoglio nasceu (1936), frequentaram escolas primárias (de 1943 a 1948), encontraram sua profissão sacerdotal (1953) e onde ele comemorou sua última missa antes de se tornar o papa.

Exatamente com base nesse vínculo de amor incondicional, as pessoas Flores reagem com orações, massas, velas e muita preocupação com a saúde agora frágil do papa. O primeiro papa latino -americano nasceu em 17 de dezembro de 1936 – Filho Mario José Francisco Bergoglio, funcionário da Ferrovia de Piedmont Origin, e Regina María SivoriJovem dona de casa – Na casa no número 268 em Via Varela em Flores.

Hoje, neste endereço, você pode ver uma casa com uma porta branca onde as aldeias colocaram uma placa com a escrita do Papa Francisco nasceu aqui. Aos 4 anos, seus pais o matricularam no Instituto de Nuestra Señora de la Misericordia, onde ainda se lembrava de estar subindo e descendo as escadas. Logo depois, a família se mudou para outra casa próxima (membros 531). Bergoglio foi consagrado em 1969 por um padre e sempre mantinha um grande carinho pela Igreja de Flores. “Embora ele fosse um arcebispo de Buenos Aires, ele fortaleceu as massas e sempre retornou a Flores”, diz Anos, um dos padres que lidam com villas, favelas e que preferem manter o anonimato.

“Se nada antecipou para sempre que ele poderia se tornar um papa, Francesco já planejou sua noite em Flores como um bispo. Seu lugar seria a sala do 13 Monsenhor Mariano A. Espinosa, localizado no Condrarco 581 ”, explica uma mulher coletada em oração. Além disso, uma das últimas massas públicas que Bergoglio comemorou como o bispo Buenos Aires era para estradas para Flores, Pumacahu e Ramón L. Falcón, 11 de fevereiro de 2013. E Bergoglio disse missa na estrada antes de 1200 pessoas ”, lembra o Papésimo de Parish Vil. para ele.

